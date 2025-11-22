“Falsa ganadora”: por qué un exjurado de Miss Universo dijo que la elección de Fátima Bosch es un fraude

“Falsa ganadora”: por qué un exjurado de Miss Universo dijo que la elección de Fátima Bosch es un fraude

Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo 2025, denunció que la elección de la mexicana Fátima Bosch como la ganadora del certamen es un fraude.

Miss Universe 2025 final in Thailand

La mexicana Fátima Bosch reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 durante la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi. (Foto Prensa Libre: EFE)

La mexicana Fátima Bosch sorprendió el pasado 21 de noviembre, al coronarse ganadora del popular certamen de belleza Miss Universo.

El triunfo de Bosch, aunque generó reacciones positivas —sobre todo entre los mexicanos—, también provocó críticas por su elección.

Tal es el caso de Omar Harfouch, músico que renunció a ser jurado de Miss Universo del 2025, y quien afirmó recientemente que la elección de Fátima Bosch como ganadora “no era legítima”.

Asimismo, el músico aseguró que “todos los detalles se revelarán pronto”.

Fátima Bosch fue la ganadora de Miss Universo 2025, una victoria predicha por Mhoni Vidente, según medios internacionales. (Foto Prensa Libre: AFP)

Miss Universo, Fátima Bosch durante la 74.ª edición de Miss Universo 2025. En redes se hace viral que el rojo del vestido es el amuleto que le ha dado buena suerte al país. (Foto Prensa Libre: EFE)

Fue por medio de una publicación en la red social Instagram que Harfouch denunció fraude en la selección de la mexicana como ganadora de Miss Universo.

"Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré el día de ayer en exclusiva a HBO, 24 horas antes de que iniciara Miss Universo, que el certamen ya estaba arreglado", afirmó el músico.

Según Harfouch, la elección de la mexicana obedeció a que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, “tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

"Todos los detalles serán revelados en mayo del 2026 en HBO. Raúl Rocha y su hijo me pidieron, hace una semana en Dubái, que votara por Bosch porque sería lo mejor para los negocios", señaló Harfouch.

No es la primera vez que Harfouch afirma que han habido irregularidades en Miss Universo. De hecho, uno de los motivos por los que dimitió a su cargo como jurado fue porque denunció un presunto fraude en el certamen.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Entretenimiento para hispanos  Miss Universo Tendencias entretenimiento 
