“Falsa ganadora”: por qué un exjurado de Miss Universo dijo que la elección de Fátima Bosch es un fraude

La mexicana Fátima Bosch sorprendió el pasado 21 de noviembre, al coronarse ganadora del popular certamen de belleza Miss Universo.

El triunfo de Bosch, aunque generó reacciones positivas —sobre todo entre los mexicanos—, también provocó críticas por su elección.

Tal es el caso de Omar Harfouch, músico que renunció a ser jurado de Miss Universo del 2025, y quien afirmó recientemente que la elección de Fátima Bosch como ganadora “no era legítima”.

Asimismo, el músico aseguró que “todos los detalles se revelarán pronto”.

Fue por medio de una publicación en la red social Instagram que Harfouch denunció fraude en la selección de la mexicana como ganadora de Miss Universo.

El pianista y ex juez de #MissUniverso2025, Omar Harfouch, acusó que el triunfo de Fátima Bosch estuvo pactado. Dijo que el propietario del concurso, Raúl Rocha, tiene negocios con el papá de la ganadora. ¿Qué pruebas tiene de sus dichos? Nada que haya presentado hasta ahora. pic.twitter.com/EyqmaXGm0y — Nacho Lozano (@nacholozano) November 22, 2025

"Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré el día de ayer en exclusiva a HBO, 24 horas antes de que iniciara Miss Universo, que el certamen ya estaba arreglado", afirmó el músico.

Según Harfouch, la elección de la mexicana obedeció a que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, “tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

Omar Harfouch dijo haber renunciado a ser jurado en #MissUniverse por planeacion sobre la ganadora del certamen llamando a #FatimaBosch “Falsa Ganadora”



La mafia del poder ahora en @PartidoMorenaMx corrompe todo lo que toca. pic.twitter.com/82YAQaH2ow — Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) November 22, 2025

"Todos los detalles serán revelados en mayo del 2026 en HBO. Raúl Rocha y su hijo me pidieron, hace una semana en Dubái, que votara por Bosch porque sería lo mejor para los negocios", señaló Harfouch.

No es la primera vez que Harfouch afirma que han habido irregularidades en Miss Universo. De hecho, uno de los motivos por los que dimitió a su cargo como jurado fue porque denunció un presunto fraude en el certamen.

