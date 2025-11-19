Escenario

Miss Universo 2025: candidatas de Jamaica y Gran Bretaña sufren caídas en la preliminar

La preliminar de Miss Universo 2025 dejó imágenes impresionantes de los trajes nacionales, pero también dos accidentes que involucraron a las candidatas de Jamaica y Gran Bretaña.



Miss Gran Bretaña, Danielle Latimer, compite en el concurso de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 19 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

La preliminar es la fase técnica de Miss Universo en la que las candidatas se presentan ante el jurado en pasarela y reciben puntajes que, combinados con otras pruebas, perfilan a las clasificadas.

Esta parte del concurso es una de las que más incide en el camino hacia la corona. Durante la jornada se reportaron dos fuertes caídas de candidatas. Una de ellas fue la representante de Gran Bretaña, Danielle Latimer, quien ingresó al escenario con flores y su atuendo.

Medios internacionales destacaron que, en la competencia de trajes nacionales, Latimer se inspiró en el personaje de Eliza Doolittle, de la película musical de 1964 My Fair Lady.

La participante, quien es fotógrafa de profesión, vistió un abrigo verde con flecos en el borde inferior y una capa roja encima, así como un sombrero en los mismos tonos. Empujó un carrito con flores en el escenario, pero, tras ofrecer las flores al público, resbaló.

Después de este momento, se quitó el abrigo y mostró un vestido de gala. Se dice que esto fue una actuación y la representación de pasar a un estado de transformación. "El cambio de vestuario resultó ser un giro escénico que simbolizaba la transición del personaje, pasando de una figura humilde a una dama sofisticada, tal como ocurre en la historia original", publicó Excélsior.

Miss Universo Jamaica pasó por un momento difícil al caer. En su caso, no logró levantarse y fue asistida por personal médico. Gabrielle Henry, nombre de la candidata, generó preocupación entre el público.

Horas después del suceso, la organización de Miss Universo Jamaica emitió un comunicado oficial en el que informó sobre el estado de salud de la candidata.

#missuniversejamaica #missjamaica #gabriellehenry #preliminarcompetition ♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀 @artistastrendingnow1 Miss Universe Jamaica Gabrielle Henry sufre fuerte caída durante la preliminar del Miss Universo 2025 🇯🇲 en Thailand La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída durante su presentación en la competencia preliminar de Miss Universo 2025. Tras el incidente, tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. #missuniverse

“Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos atienden su caso”. Además, aclararon que no sufrió ninguna lesión mortal; sin embargo, continúan realizándole pruebas para asegurar su plena recuperación.