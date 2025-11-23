Qué dijo el presentador de Miss Universo 2025 sobre los rumores de error en la coronación de Fátima Bosch

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha sido celebrado por muchos, pero cuestionado por otros.

La coronación de la mexicana, en la 74 edición del certamen celebrado el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, ha generado controversia, ya que está en duda por las diversas polémicas surgidas durante el concurso.

Entre las controversias se encuentran el desacuerdo entre Bosch y Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand Internacional; los supuestos vínculos de Raúl Rocha, presidente del certamen, con el padre de Fátima; la falta de claridad sobre la transparencia en el proceso de votación; las denuncias de varios jueces que han cuestionado públicamente la legitimidad de los resultados y la renuncia de dos jueces unos días antes del certamen.

Otra de las dudas planteadas entre los seguidores del certamen es si el presentador Steve Byrne cometió algún error al leer el listado de las ganadoras. Él desmintió estos rumores mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Solo quiero responder a algunos de los mensajes directos, comentarios y mensajes locos que he recibido en relación con la organización de Miss Universo 2025”, dijo Byrne, al indicar que se encontraba dejando la ciudad tailandesa de regreso a Estados Unidos.

“No leí la lista al revés. Definitivamente no inventé mis propias ganadoras. Ni siquiera sabría cómo juzgar los criterios. Si lo hubiera estropeado, el director y los responsables del certamen me habrían dado indicaciones por el auricular y probablemente habrían irrumpido en el escenario”, enfatizó el presentador.

¿Quién era la favorita del presentador de Miss Universo para ganar el certamen?

Byrne, quien también es actor y comediante. Extendió su felicitación a Fátima Bosch; sin embargo, confesó quién era su candidata favorita para ganar el certamen.

“Seré sincero, cuando veía cómo se desarrollaban en la pasarela, especialmente las cinco finalistas, pensé que Miss Costa de Marfil iba a ganar”, confesó.

Olivia Yace, Miss Costa de Marfil era la favorita del presentador Steve Byrne para ganar el certamen de Miss Universo 2025. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

En el video, también explicó por qué realizó una pasarela durante la final del certamen. Indicó que fue para ganar tiempo, ya que el listado de las 12 finalistas no estaba listo y debían salir al aire, por lo que tuvo que improvisar.

Al final del video, el presentador aclaró que, para él, fue un honor y un privilegio conducir el certamen. Reiteró que no inventó su propia lista ni leyó al revés la lista oficial de las ganadoras.

“Después del incidente con Steve Harvey, sabía la presión que tenía por hacerlo bien, así que espero haberlo hecho bien.”