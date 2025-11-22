Por qué se está poniendo en duda la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025, celebrada el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, se ha convertido en el centro de una controversia internacional que pone en duda la transparencia del proceso de votación.

Varios jueces del certamen han expresado públicamente sus dudas sobre la legitimidad del resultado, al denunciar cambios en los protocolos tradicionales de auditoría y posibles conflictos de interés.

Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y miembro del jurado en esta edición, fue la primera en manifestar su preocupación por medio de redes sociales.

La exreina de belleza señaló que el certamen de este año eliminó la auditoría externa que históricamente verificaba los resultados, procedimiento que solía incluir la presencia de un auditor en el escenario con las boletas selladas.

“Como jurado este año, solo puedo hablar por mí misma al emitir mis votos. Sin embargo, esto debe decirse: cuando yo participé en 2005 y en años anteriores, recuerdo que siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados sellados de la firma contable. Me gustaría que eso se retomara”, escribió Glebova en sus redes.

Glebova también afirmó que solo aceptó integrar el jurado bajo la condición de que se retomara el proceso con auditoría externa. “Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como jurado”, sentenció.

Denuncias por votación secreta y conflictos de interés

A las críticas de Glebova se sumaron acusaciones más contundentes del pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció a su cargo de juez días antes de la final.

Según publicó Excélsior, Harfouch denunció la existencia de una “votación secreta” en la que, según su versión, las 30 semifinalistas fueron seleccionadas sin la participación real del jurado.

Harfouch también señaló un posible conflicto de interés. Afirmó que Raúl Rocha, propietario de la Organización Miss Universo (MUO), mantiene “negocios” con Bernardo Bosch, padre de Fátima, empresario vinculado a la petrolera estatal mexicana Pemex.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré 24 horas antes de la final de Miss Universo que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, publicó el pianista en sus redes sociales.

Harfouch alegó, además, que fue presionado para votar por la mexicana. Según declaró, le pidieron que votara por Bosch porque “sería bueno para el negocio”.

Sin embargo, hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones. El músico prometió que revelará más información en un documental que, según anunció, se estrenará en HBO en 2026.

La controversia se intensificó con la renuncia de otros integrantes del jurado. El exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé se ausentó de la gala final sin ofrecer explicaciones. De igual forma, el escultor brasileño Romero Britto fue nombrado como parte del panel, pero no asistió al evento.