Quién es Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, señalado en un caso de tráfico de drogas, armas y combustible

Este miércoles 26 de noviembre se conoció que el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú es investigado por tráfico de drogas, armas y combustible.

El escándalo se reveló luego de que el diario mexicano Reforma publicara que Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República.

Según ese medio, Rocha Cantú sería cabecilla de una organización criminal que operaba en el río Usumacinta para trasladar mercancías desde Guatemala hacia México.

La Fiscalía General mexicana confirmó que el empresario está implicado en un caso abierto en el 2024 por tráfico de armas, drogas y combustible robado.

“Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación” contra Rocha, detalló el ente investigador.

¿Quién es Raúl Rocha Cantú?

Según Legacy Holding, grupo empresarial fundado por Rocha Cantú, el empresario es una figura reconocida en los ámbitos nacional e internacional.

“Raúl Rocha Cantú es un empresario mexicano que inició su carrera a los 19 años como director de CYMSA, empresa que logró expandirse dentro y fuera de México. Diversificó sus negocios en sectores como restaurantes, entretenimiento, energía y aviación, y creó la fundación Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos”, señala la biografía empresarial.

“Para integrar sus empresas fundó Legacy Holding, que hoy opera en más de 15 industrias y emplea a unas 10 mil personas. En el 2024 adquirió Miss Universe y proyectó su relanzamiento global. Además, ha ejercido labores diplomáticas como cónsul de Guatemala en México y ocupa cargos relevantes en organismos empresariales nacionales”, concluye el conglomerado.