Costos altos de fertilizantes empiezan a golpear al agro centroamericano y frenan decisiones de siembra en la región, según sondeo

La Federación de Cámaras del Agro (Fecagro) de Centroamérica y República Dominicana efectuó un sondeo regional sobre la crisis de fertilizantes, su impacto en costos, producción y rentabilidad.

El sondeo fue respondido por 120 productores agropecuarios de seis países, de los cuales el 18% corresponde a grandes operaciones, 56% a medianas y 26% a pequeñas. Participaron sectores como ganadería, producción lechera, café, caña de azúcar, así como granos básicos y otros cultivos.

Entre los principales hallazgos se menciona que la presión de costos ya es regional y multisectorial, y el 82% indicó aumentos significativos en sus costos de producción. Entre los rubros que más han aumentado, el 23% señala los fertilizantes; el 21%, el combustible; seguidos por la mano de obra, insumos agrícolas y transporte y logística, con 14%, 11% y 10%, respectivamente.

Al agrupar estos costos, el aumento en fertilizantes e insumos alcanza el 34% de los consultados.

Afecta decisiones de producción

Derivado de estos costos, otro de los principales hallazgos es que el 62% refirió que el aumento ya afecta decisiones de producción, compra, siembra o programación. La mayoría no logra adquirir todo lo necesario y reajusta o retrasa sus compras.

“La mayoría de los productores nos decía que no han podido asegurar los insumos necesarios para esta temporada y para las compras anticipadas”, expresó Carla Caballeros, directora ejecutiva de Fecagro, quien dio a conocer los resultados durante una conferencia virtual.

El 25% indicó que logró comprar todo el fertilizante que necesita para esta temporada, y el restante 75% dijo que solo adquirió una parte o no realizó compras anticipadas.

Respecto de la reducción en el uso de fertilizantes, directivos de Fecagro, así como la directora ejecutiva y otros expositores, coincidieron en que cuando los productores reducen o retrasan estas compras, el riesgo es generar impactos directos en la producción por el rendimiento del cultivo.

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Esto podría provocar menor producción en la próxima cosecha y precios altos.

Se advirtió que una presión prolongada podría afectar tanto la producción como la seguridad alimentaria.

“Si las condiciones actuales persisten, el impacto se trasladará a la oferta y disponibilidad de alimentos”, se mencionó en otro de los hallazgos.

Otro de los aspectos abordados es que el impacto se refleja en la liquidez y la rentabilidad de la producción.

En este caso, refieren que el aumento de costos y la incertidumbre ya deterioran la situación financiera de las operaciones agropecuarias en los seis países de la región, ya que, según el sondeo, el 71% prevé una situación peor que la del año pasado; el 24% indica que es igual y solo el 5% dijo estar mejor que el año anterior.

Entre las principales barreras financieras señaladas por los productores destacan: precios o costos demasiado altos, con 38% de las respuestas; problemas de liquidez y financiamiento, con 27%; incertidumbre o falta de certeza sobre mercados y precios, con 20%; y falta de disponibilidad de insumos, con 7%.

“La liquidez, el financiamiento y la falta de certeza son riesgos críticos para la producción regional”, según refleja el sondeo.

En tanto, Caballeros, así como el presidente y vicepresidente de Fecagro, Agustín Martínez y Héctor Ferreira, mencionaron varias preocupaciones. Entre ellas, que la principal preocupación ya no es solo el precio del fertilizante, sino la capacidad financiera para sostener la producción.

Además, los directivos de Fecagro y otros expositores coincidieron en la necesidad de trabajar de forma conjunta en la elaboración y promoción de políticas públicas regionales a largo plazo para fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria, reducir la vulnerabilidad frente a crisis globales y fomentar la resiliencia del sector agropecuario.

A estas dificultades se suma la previsión del efecto del fenómeno de El Niño, mencionaron Máximo Torero, economista en jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y David Martínez, secretario ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).

En el evento también participaron Adoniram Sánchez, coordinador subregional para Mesoamérica de la FAO; Lloyd Day; y José Perdomo, ejecutivo de CropLife.

Los expositores indicaron que la reducción en el uso de fertilizantes afectará el rendimiento de la cosecha, lo cual provocará menor producción, cuyos efectos se reflejarán en el ciclo del 2027. Además explicaron que la actual es una crisis de oferta y no de demanda como sucedió durante la pandemia, por lo que las medidas de mitigación no deben ser iguales.