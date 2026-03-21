Conflicto en Medio Oriente afecta fertilizantes y eleva costos agrícolas en Guatemala

Ante el conflicto bélico en Medio Oriente, la Cámara del Agro (Camagro) y la firma Central American Business Intelligence (Cabi) analizaron los posibles impactos que este tendría en la agricultura de Guatemala.

Al respecto, Ricardo Rodríguez, analista económico de Cabi, expuso que, aparte del impacto que pueda tener el conflicto en el sector energético —como el incremento del petróleo y los combustibles—, otro factor importante para el agro es el efecto en los fertilizantes.

En el caso de los combustibles, refirió que, de finales de febrero a la fecha, el petróleo ha subido alrededor de 45%, mientras que la gasolina ha registrado alzas de 20% en Estados Unidos y de alrededor de 25% en Guatemala al 16 de marzo, que podría indicar que aún no se ha trasladado por completo el alza del crudo a las gasolinas.

Por el tema de fertilizantes indicó que el área del golfo Pérsico provee el 45% de las exportaciones mundiales de urea, y grandes productores como China y Rusia han establecido restricciones para exportaciones. Al mismo tiempo, el aumento en los energéticos también incrementa el costo de producción de los fertilizantes, refirió.

Rodríguez explicó que el peso de fertilizantes y combustibles como porcentaje del consumo intermedio en el agro (bienes y servicios consumidos como insumos en un proceso de producción) es de alrededor de 34% y puede llegar hasta 73.5% en algunos cultivos. Además, señaló que la falta de fertilizantes podría provocar una menor producción.

Explicó que ambos factores tienen efectos, pero el que más preocupa es el de los fertilizantes. En el caso del alza de los combustibles, lo que puede provocar —entre otros aspectos— es una disminución de márgenes; sin embargo, considera que, para el agro, la mayor preocupación es la disponibilidad de fertilizantes.

El efecto de los combustibles también dependerá de qué tan duradero sea el conflicto, pues si se prolonga un mes, cree que se puede absorber; pero si alcanza de tres a seis meses, o se extiende el resto del año, será más complicado. Por ello, la pregunta ahora es cuánto podría durar ese conflicto y, en base a ello, ir incorporando análisis.

Por el momento, Rodríguez expone que si el conflicto es de corta duración no afectará la macroeconomía, sino que impactará más en los costos, márgenes y precios.

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Citó que en el 2022, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia, la economía guatemalteca cerró con un crecimiento de 4% y una inflación cercana a 10%. Sin embargo, la economía creció en términos reales, por lo que, basada en esa experiencia, tampoco se contempla actualmente un escenario de recesión. Esto está totalmente descartado.

Rodríguez añadió que el crecimiento de la economía se mantendrá robusto. Tal vez se desacelere un poco, pero no de forma sensible. Insistió en que, a pesar del aumento de precios, se vería una inflación muy moderada, ya que no están subiendo de forma fuerte los precios de los productos agrícolas, sino el combustible. Toda la sección de gastos de transporte en el IPC pesa 9.9% y los combustibles, en particular, pesan menos de 4% del Índice de Precios al Consumidor.

“Incidencia indirecta sí va a tener en otros productos, pero bajo este escenario ahorita tampoco veo una inflación disparada, porque no está afectando a varios productos como sí ocurrió en el 2022”, expresó, al explicar que durante el conflicto de Rusia y Ucrania hubo efectos más pronunciados en el trigo y el maíz, porque esa región es una gran productora.

Aunque indicó que, si el conflicto se prolonga, podría hacerse más complejo, mencionó que habría que esperar mayor claridad respecto de los plazos y escenarios.

Advirtió que el sector agrícola guatemalteco ya se encuentra afectado por otros factores, ya que, por ejemplo, su crecimiento en el 2025 fue de alrededor de 2.1%, mientras que el PIB crecía 4.25% en el tercer trimestre de ese año. Lo que ocurre actualmente representa un nuevo riesgo para un sector que ya reflejaba retos como el decrecimiento en varios productos, como el cardamomo y el café.

Escenarios generales: dependerá de la duración del conflicto

El precio del barril de petróleo no ha alcanzado los niveles del 2022, pero su índice de incremento ha sido más alto y rápido en pocos días del conflicto actual, según se explicó. Se mencionaron dos escenarios: