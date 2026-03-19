Gobierno analiza hasta 10 medidas ante crisis petrolera que eleva precios de combustibles en Guatemala

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, advierte que el conflicto en Oriente Medio ha provocado una de las mayores interrupciones petroleras de las últimas décadas, lo que ha elevado los precios de los combustibles en el país.

El Ejecutivo refuerza los controles contra la especulación, promueve el ahorro y analiza subsidios dirigidos al transporte y a los hogares vulnerables, mientras descarta medidas generalizadas, como la eliminación de impuestos.

El alza acelerada de los precios de los combustibles en Guatemala, que ya sitúa el diésel por encima de Q40 por galón, responde a una crisis internacional sin parangón en los últimos años, derivada del conflicto en Oriente Medio, según explicó el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura.

Durante una entrevista en Prensa Libre Radio, el funcionario detalló que el país enfrenta los efectos de una disrupción global en el suministro de petróleo que podría prolongarse y tener consecuencias directas en la economía familiar y en el costo de vida.

Una crisis global con impacto local

Ventura calificó la situación como una de las más complejas en la historia reciente del mercado energético. “Es la mayor interrupción de operaciones petroleras en el mundo, incluso superior a las registradas en los años 70”, afirmó.

El ministro explicó que el conflicto ha afectado no solo la producción, sino también la refinación, el transporte marítimo y los costos de los seguros, lo que genera una presión adicional sobre los precios finales.

“Cada vez que se complica el tránsito por los océanos o se detiene una refinería, los precios suben automáticamente”, señaló. Aunque no hay certeza sobre la duración del conflicto, indicó que ya supera las tres semanas y podría extenderse durante meses.

Plan Centinela y vigilancia de precios

Ante el impacto en el mercado interno, el Ministerio ha reforzado el Plan Centinela, un mecanismo de supervisión para detectar posibles abusos en los precios.

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“Buscamos que los incrementos no respondan a posiciones de abuso, sino a condiciones reales del mercado”, explicó.

Como parte de estas acciones, se han abierto expedientes contra estaciones de servicio cuyos precios superan de manera significativa los valores estimados por el Ministerio.

“Cuando hay desviaciones superiores al 20% respecto del precio de referencia, se investiga”, precisó.

Precios de referencia, herramienta clave

El Ministerio publica cada semana precios de referencia para gasolina superior, regular y diésel, con base en costos internacionales, transporte, almacenamiento y distribución.

“Ese es el precio que idealmente deberían tener los agentes en el mercado”, indicó Ventura.

Estos parámetros permiten identificar posibles prácticas especulativas, aunque el funcionario aclaró que las sanciones dependen de procesos legales que deben seguir su curso en el Ministerio Público.

Sin control de precios por ley

Pese a las presiones, el ministro reconoció que el Estado no tiene facultades legales para fijar precios máximos.

“La ley no nos permite intervenir el mercado para colocar precios tope”, afirmó.

No obstante, señaló que existen iniciativas en el Congreso que buscan crear mecanismos legales para implementar fondos de estabilización.

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Subsidios en análisis: enfoque focalizado

El Ejecutivo analiza implementar subsidios, aunque descarta esquemas generalizados por considerarlos ineficientes y regresivos.

“Un subsidio generalizado beneficia también a quienes no lo necesitan. Lo correcto es focalizarlo”, explicó.

Las propuestas en discusión incluyen: Subsidio al diésel, enfocado en el transporte público y de carga y apoyo al gas propano (GLP) en cilindros de 25 libras, dirigido a hogares de menores ingresos

Ventura aclaró que estos subsidios no garantizarían un regreso a los precios anteriores, sino una reducción parcial del impacto actual.

“Frenar por completo los precios requeriría un subsidio dinámico y una gran bolsa de recursos”, advirtió.

Analizan 10 medidas de mitigación

Consultado, el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó que aún no puede brindar detalles, debido a que el presidente de la República, junto con el gabinete de ministros, trabaja en las opciones.

Refirió que, con información del MEM, han participado como técnicos en los análisis que se realizan, junto con el Ministerio de Economía y otras entidades.

Agregó que el presidente tiene varias opciones y que será él quien decida al respecto.

Aunque insistió en que aún no puede brindar detalles, refirió que “son en el orden de 10 posibilidades, todas válidas, pero aquí lo que el presidente va a escoger qué opción va primero y qué va después” y que “en la medida que el conflicto se mantenga y esta consecuencia de precios se mantenga en Guatemala, el señor presidente irá tomando sus decisiones para ir dando un alivio la situación económica de los guatemaltecos”.

Consultado respecto de que en el Congreso hay varias propuestas que incluyen exoneración de impuestos, fondo de estabilización y subsidios, no opinó sobre cada una, pero indicó que comparten la misma preocupación y que, de buena fe, desde sus funciones, todos buscan soluciones.

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Gas propano: aumento en puerta

Aunque el precio del gas aún se mantiene estable, el ministro anticipó aumentos en las próximas semanas.

“Los nuevos cargamentos vienen con precios más altos”, indicó. Los cargamentos llegan aproximadamente cada dos semanas, lo que sugiere ajustes graduales en el mercado.

Debate en el Congreso: fondo compensatorio o eliminación de impuestos

En el ámbito legislativo se discuten diversas propuestas para mitigar el impacto, entre estas:

Eliminación del impuesto a los combustibles, la creación de un fondo compensatorio de hasta Q1,500 millones y subsidios.

El ministro manifestó su desacuerdo con eliminar impuestos sin un análisis técnico. “No compartimos la eliminación de impuestos. Es mejor un fondo compensatorio bien focalizado”, sostuvo. Agregó que cualquier medida debe garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

Escenarios de riesgo y precios internacionales

El Ministerio ha desarrollado distintos escenarios ante posibles aumentos en el precio del petróleo, que actualmente oscila entre US$95 y US$100 por barril.

Ventura advirtió que una escalada del conflicto podría llevar el precio a niveles superiores, lo que impactaría directamente al país.

“No es solo el precio del barril, también influyen la refinación, el transporte y otros factores”, explicó.

Etanol: alternativa para reducir la dependencia

En medio de la crisis, el Gobierno impulsa la implementación de la mezcla de etanol con gasolina (E10), prevista para el segundo semestre del año.

“Permite sustituir el 10% de la factura petrolera por un producto nacional más barato”, indicó. Según estimaciones oficiales, esta medida podría reducir la factura petrolera entre US$100 millones y US$200 millones.

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El ministro defendió la obligatoriedad de la mezcla y argumentó beneficios ambientales, económicos y de seguridad energética.

Capacidad de adaptación y perspectiva

Pese al panorama incierto, Ventura señaló que Guatemala enfrenta la crisis en mejores condiciones que otras regiones.

“El continente americano es superavitario en energía, lo que nos da cierta ventaja frente a Europa o Asia”, explicó.

Sin embargo, reconoció que el país no está aislado del impacto global y debe prepararse para escenarios adversos.

Un escenario que golpea el bolsillo

El alza en los combustibles ya comienza a trasladarse a otros sectores, como el transporte y los alimentos, lo que incrementa la presión sobre la economía de los hogares guatemaltecos.

Mientras tanto, el Gobierno continúa evaluando medidas para contener el impacto, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados energéticos.