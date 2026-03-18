EN VIVO: Irán y EE. UU. en tensión tras ataques; últimas noticias y reacciones

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este 18 de marzo que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico hasta su "completa destrucción", si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

"Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción", advirtió en un comunicado publicado por la agencia Fars.

Irán atacó en la noche del miércoles la refinería de Ras Laffan en Catar, entre otros objetivos, en respuesta a un bombardeo previo contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, en la costa sur iraní.

La Guardia Revolucionaria amenazó con una respuesta "mucho más severa" la próxima vez en caso de que sus instalaciones vuelvan a ser atacadas.

En su mensaje, el cuerpo militar de elite indicó que "no tenía intención de extender el alcance de la guerra a las instalaciones petroleras ni de perjudicar las economías de los países amigos y vecinos", pero que con la agresión a Pars Sur, considera que se ha entrado "en una nueva fase de la guerra".

"La necesidad de defender la infraestructura iraní nos obligó a atacar las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos y a sus socios", subrayó.

Uno de los ataques iraníes del miércoles más graves fue el que afectó a la mencionada refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y serios daños.

Además, restos de misiles impactaron este jueves en Abu Dabi en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, que fueron clausurados.

Tras el bombardeo a Pars Sur, la Guardia Revolucionaria advirtió que las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar "se han convertido en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas".

Desde el inicio del conflicto, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra los países del golfo Pérsico, aunque hasta ahora iban dirigidos principalmente contra bases militares e instalaciones utilizadas por el Ejército estadounidense.

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18 de marzo

18 de marzo 2026, 22:00h Taiwán evacúa a más de 2,300 ciudadanos por conflicto en Irán

El Gobierno de Taiwán informó que ha ayudado a 2,397 de sus ciudadanos a regresar a la isla debido al conflicto en Oriente Medio. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, las evacuaciones se realizaron tras el inicio de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con la Cancillería, ya no hay ciudadanos que soliciten salir de forma urgente de la región. Autoridades también advirtieron que la situación continúa siendo grave y recomendaron evitar viajes a países de alto riesgo.

18 de marzo 2026, 21:26h Catar denuncia nuevos ataques iraníes a su infraestructura energética

Autoridades de Catar reportaron nuevos ataques con misiles iraníes contra instalaciones de gas natural, que provocaron incendios y daños en la zona industrial de Ras Laffan. Según QatarEnergy y el Ministerio de Defensa, los impactos ocurrieron durante la madrugada y afectaron infraestructura clave.

De acuerdo con las autoridades, no se reportan personas heridas, aunque los incendios causaron daños considerables. Los ataques se dan en medio de la escalada regional tras acciones previas entre Irán, Israel y países del golfo Pérsico.

18 de marzo 2026, 20:30h Trump asegura que EE. UU. no sabía de ataque israelí a campo de gas en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no tenía conocimiento previo del ataque de Israel contra el campo de gas Pars Sur, en Irán. Según el mandatario, la ofensiva israelí causó daños limitados en la instalación energética.

En declaraciones oficiales, Trump indicó que Irán respondió con ataques en países del golfo Pérsico, lo que provocó daños en instalaciones energéticas de Catar, Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región. Además, advirtió sobre nuevas acciones si continúan las agresiones.

18 de marzo 2026, 19:08h El Kospi surcoreano baja casi un 3 % a la apertura por riesgos de suministro energético



El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía casi un 3 % a la apertura de este jueves, por los riesgos a interrupciones de suministro tras ataques contra instalaciones energéticas en el conflicto en Oriente Medio.

Pasada la primera media hora de negociación, el indicador descendía un 2.73 % o 161,87 puntos, hasta los 5.763,16 enteros. El Kospi se disparó un 5.04 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 1.77 %, o 20,60 puntos, hasta las 1.143,78 unidades.

18 de marzo 2026, 19:00h El Nikkei cae casi un 3 % en la apertura ante incertidumbre por conflicto en Oriente Medio



El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba casi un 3 % en la apertura de este jueves, en medio de un repunte de los precios del crudo por el temor a más interrupciones de suministro a causa del conflicto en Oriente Medio.

Media hora después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía un 2.77 % o 1.529,70 puntos hasta situarse en 53.709.70 unidades. El Nikkei creció un 2.87 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 1.80 % o 66,83 puntos, hasta situarse en 3.650,61 enteros.

18 de marzo 2026, 18:25h La agencia marítima de Reino Unido reporta un nuevo impacto contra un barco cerca de Ormuz



La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este jueves de un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz.

Según un mensaje en su cuenta de X, la embarcación fue alcanzada a 11 millas náuticas (20 kilómetros) al este de la costa de los Emiratos Árabes Unidos por un "proyectil desconocido" que provocó un incendio a bordo.

Ormuz, una vía por donde pasa el 20 % el comercio marítimo de hidrocarburos, está bloqueada por Irán en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

18 de marzo 2026, 17:50h EE.UU. alerta sobre cambio en postura de Japón hacia Taiwán antes de visita de Takaichi



La inteligencia estadounidense considera que los recientes comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán representan "un cambio significativo para un líder japonés", y monitorean de cerca su impacto en la seguridad regional, a solo un día de su llegada a Washington.

Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI), Takaichi afirmó que una crisis en Taiwán podría constituir una situación que amenaza la supervivencia de Japón.

El informe, publicado este miércoles, señala que, aunque Tokio no ha modificado formalmente su política hacia Taiwán, "el lenguaje de un primer ministro japonés sobre la defensa frente a un posible conflicto ha sido interpretado como un cambio importante por la comunidad de inteligencia de EE.UU."