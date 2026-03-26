Misión Artemis II: La dinámica de la NASA para enviar un nombre propio al lado oscuro de la Luna

Durante la noche del pasado miércoles 25 de marzo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), agencia del gobierno de Estados Unidos responsable del programa espacial civil, la investigación aeronáutica y la exploración aeroespacial, anunció una nueva dinámica en las plataformas digitales.

Mediante sus redes sociales oficiales, la NASA compartió con sus más de dos millones de seguidores el último llamado para poder enviar cualquier nombre propio al lado oscuro de la Luna, a bordo del cohete de Artemis II, la primera misión lunar en más de cinco décadas, la cual tiene previsto despegar en el último semestre del año 2026.

Ante esta situación, la NASA lanzó una invitación abierta al público para formar parte, simbólicamente, de su próxima misión lunar tripulada, al permitir que personas de todo el mundo envíen su nombre para viajar a bordo de la nave, ya que todos los registros serán almacenados en una memoria que irá dentro de la cápsula de Artemis II.

Asimismo, la Administración de Aeronáutica detalló que este vuelo marcará una nueva era de exploración espacial, cuyo objetivo es sentar las bases para futuras misiones a la superficie de la Luna y, eventualmente, a Marte, debido a que Elon Musk busca colonizar ese planeta a través de SpaceX para asegurar la supervivencia de la humanidad.

¡Envía tu nombre a viajar alrededor de la Luna! (Foto Prensa Libre: NASA)

¿Qué es la misión Artemis II?

La NASA enviará astronautas a explorar la Luna para realizar descubrimientos científicos, obtener beneficios y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, por lo que Artemis II pondrá a prueba por primera vez las capacidades de la Administración en el espacio profundo, con el primer vuelo tripulado en más de cinco décadas.

Esta misión tendrá una duración aproximada de diez días y despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, en Titusville, Florida, a más tardar en mayo del 2026, ya que la tripulación debe realizar comprobaciones de los sistemas de Orión y poner a prueba el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra.

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Artemis II contará con la participación de los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Adicionalmente, durante este vuelo, la tripulación pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave en un entorno que ahora es desconocido.

Por esta razón, la NASA subrayó que la misión Artemis II será clave para avanzar en la exploración espacial, dado que permitirá estudiar los efectos de la radiación, el comportamiento humano en el espacio y mejorar las comunicaciones durante la navegación en misiones de larga duración, antes de amerizar en la costa de San Diego.

Busca tu tarjeta de embarque

Para obtener una tarjeta de embarque simbólica para la misión de Artemis II, las personas interesadas deben ingresar a este enlace e introducir su nombre y apellido, además de crear un código PIN personal. Es importante mencionar que la NASA no puede recuperar ninguna clave perdida, por lo que es mejor anotar todos los datos.

Luego de registrarse para enviar su presencia simbólica a bordo de Artemis II, los interesados reciben su tarjeta de embarque completamente personalizada. Esta incluye el nombre del usuario y diversas especificaciones de la misión lunar, así como un código QR que brinda más información sobre la NASA y sus principales objetivos del 2026.