Para reunirse con el presidente Xi Jinping: Donald Trump anuncia su viaje a la ciudad de Pekín, China

Durante la noche del miércoles 25 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su perfil oficial de Truth Social que próximamente viajará a la ciudad de Pekín, China, para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, en una visita que fue aplazada a inicios de mes por la guerra en Medio Oriente entre EE. UU. e Irán.

"Mi reunión con el muy respetado mandatario de China, el presidente Xi Jinping, que originalmente se pospuso debido a nuestra operación militar en Irán, ha sido reprogramada y tendrá lugar en Pekín", anunció el magnate neoyorquino en Truth Social, una red social estadounidense lanzada por la empresa Trump Media & Technology.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, esta será la sexta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, quienes se vieron por última vez a principios de octubre del 2025 en el suelo de Corea del Sur, con el objetivo principal de frenar la escalada de la guerra comercial entre ambos, que incluía aranceles de más del 100%.

Asimismo, mediante la misma plataforma digital, el mandatario estadounidense de 79 años aseguró que tanto él como la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, recibirán a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, a finales del 2026 en la Casa Blanca, residencia oficial y lugar de trabajo del presidente del país norteamericano.

Trump viajará a China para reunirse con Xi Jinping

"Nuestros representantes están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Espero con gran interés pasar tiempo con el mandatario Xi Jinping en lo que, estoy seguro, será un evento trascendental", agregó el presidente Donald Trump, luego de anunciar públicamente que visitará Pekín el jueves 14 y viernes 15 de mayo del 2026.

De acuerdo con la empresa líder mundial en información Bloomberg, el mandatario estadounidense pretendía viajar a China entre el martes 31 de marzo y el viernes 3 de abril, pero el magnate neoyorquino aplazó la visita para dar seguimiento desde la Casa Blanca a la guerra que EE. UU. e Israel libran en Irán desde el sábado 28 de febrero.

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Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien fue preguntada en rueda de prensa si la nueva fecha implica que en mayo ya habrá terminado la guerra con Irán, respondió que en el Gobierno de Estados Unidos siempre han estimado aproximadamente de cuatro a seis semanas: "Así que puedes hacer los cálculos", añadió.

Ante esta situación, el Gobierno de China le pidió a los Estados Unidos el “cese inmediato” de los ataques contra Irán y advirtió que el conflicto en Medio Oriente puede volverse “incontrolable” y llevar a toda la región al “abismo”, por lo que, para el presidente chino Xi Jinping, es muy importante que la guerra finalice a más tardar en abril.

Los temas a tratar entre Trump y Xi Jinping

Antes de que estallara el conflicto bélico en la ciudad de Teherán, en la agenda de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping el tema económico era el más importante, en especial por la guerra comercial y los aranceles que han marcado la relación entre Washington, D. C, y Pekín desde que el mandatario republicano regresó a la Casa Blanca.

Sin embargo, la nueva cita entre presidentes llega una vez que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló parcialmente los aranceles a China, aunque Donald Trump anunció un nuevo arancel global del 10% mediante la Ley de Comercio de 1974, la cual tiene un límite de 150 días que terminará oficialmente el próximo viernes 24 de julio.