Posible migración masiva desde Cuba: Florida y EE. UU. despliegan fuerzas para frenar el éxodo

Durante la tarde de este miércoles 25 de marzo, las autoridades de Florida y el Comando Sur de los Estados Unidos, uno de los comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa de ese país, decidieron poner en marcha un operativo para frenar cualquier intento de migración masiva desde Cuba hacia la ciudad de Miami.

Esto se debe a que, conforme a lo expuesto por el medio digital CiberCuba, la crisis social y económica en la isla caribeña podría impulsar una respuesta similar a la crisis de los balseros de diciembre de 1994, hace más de tres décadas, cuando casi 36 mil cubanos emigraron al territorio de los Estados Unidos en una serie de balsas improvisadas.

Ante esta situación, el gobernador de Florida, el político conservador Ron DeSantis, ordenó el despliegue de unidades estatales en las costas del sur del Estado Soleado, mientras el Comando Sur de los Estados Unidos y la Guardia Costera, fuerza federal de patrulla marítima de la nación, realizaron ejercicios y movilizaron recursos conjuntos.

Frente a este escenario, los funcionarios buscan interceptar a los inmigrantes cubanos en alta mar y trasladarlos fuera del territorio continental estadounidense, con el objetivo de reforzar el control en el mar Caribe, una región tropical que abarca las islas de las Antillas, caracterizadas por su biodiversidad, cultura diversa y alto turismo.

Posible éxodo desde Cuba

Dadas las circunstancias, el político estadounidense Ron DeSantis instruyó a las fuerzas estatales a reforzar el litoral de Florida tras semanas de protestas, escasez y apagones persistentes en la isla caribeña de Cuba, por lo que el gobernador declaró que su administración no aceptará una llegada masiva de inmigrantes cubanos en su estado.

Ron DeSantis solicitó mantener el control total de las fronteras marítimas de Florida y aludió al precedente de diciembre de 1994, cuando el éxodo cubano se produjo más de cinco semanas después del comienzo de una serie de manifestaciones antigubernamentales en La Habana y la migración cubana desbordó la capacidad estatal.

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Por lo tanto, la Guardia Costera de los Estados Unidos patrulla constantemente el estrecho de Florida, situado al sureste del continente norteamericano, entre el golfo de México y el océano Atlántico, mientras las fuerzas locales del Estado Soleado permanecen en alerta para responder ante cualquier desembarco no autorizado por EE. UU.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, la coordinación de agencias estatales y federales permite una reacción inmediata ante novedades en la ruta migratoria, por lo que el Departamento de Defensa intensificará los ejercicios conjuntos en la zona para entrenar respuestas rápidas ante escenarios de migración masiva desde Cuba.

Hasta 37 mil inmigrantes cubanos

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), organismo responsable de la protección interior de los Estados Unidos, emitió la orden de interceptar a todos los inmigrantes cubanos en aguas internacionales, dado que las autoridades estadounidenses esperan la llegada de hasta 37 mil extranjeros.

Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos comunicó a la población cubana que no permitirá el acceso a ningún tipo de beneficio migratorio a quienes lleguen a EE. UU. por mar, conforme a las normas migratorias vigentes impuestas por el presidente Donald Trump, que establecen limitaciones para quienes no acceden por vías autorizadas.