El primer viaje a la Luna en más de cinco décadas: ¿Establecerá la NASA su base lunar permanente?

La aspiración de devolver astronautas estadounidenses a la Luna ha estado en limbo durante más de cinco décadas, debido a que los planes han sido rechazados de una administración presidencial a otra. Sin embargo, en el 2026, con el presidente Donald Trump al mando de la Casa Blanca, ese objetivo podría cobrar un enfoque más claro.

El programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), una iniciativa anunciada en marzo del 2017 para regresar astronautas a la Luna, está muy cerca de lanzar su primer vuelo tripulado hacia el satélite natural, con el objetivo de eventualmente establecer una base lunar permanente.

Según la cadena de noticias estadounidense CNN, la histórica misión, denominada Artemis II, está programada para despegar en febrero del 2026. Por lo tanto, el tan esperado viaje marcará la primera vez que astronautas se aventuren más allá de los límites de la órbita terrestre baja desde la última misión Apolo, en 1972 (Hace 54 años).

Ante esta situación, la misión Artemis II enviará a un grupo de cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, así como a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), en un viaje alrededor de la Luna, el satélite natural que tiene la particularidad de ser el único en orbitar la Tierra.

Los desafíos de Artemis II

Aunque la NASA se apoya fuertemente en los aprendizajes de Apolo, un programa espacial tripulado desarrollado por los Estados Unidos en la década de 1960, en el marco de la carrera espacial con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, las misiones Artemis perseguirán objetivos mucho más complejos, utilizando tecnologías nuevas.

“¿Cómo manejamos lo desconocido? Lo más importante es que estamos trabajando para refinar y perfeccionar todo”, agregó el astronauta canadiense Jeremy Hansen durante una conferencia de prensa en noviembre, donde reveló que, como ocurre con cualquier misión al espacio, la incertidumbre es inevitable y nada está garantizado.

Cabe mencionar que la nueva tripulación no llevará a cabo una repetición de ninguno de los vuelos del programa Apolo. En cambio, según la NASA, Artemis busca probar y verificar los diversos sistemas y componentes de la nave espacial de la tripulación, llamada Orion, cuya trayectoria está diseñada para traer de regreso a los astronautas.

De acuerdo con CNN, a diferencia de las misiones Apolo que entraron en una órbita lunar más baja, el programa Artemis utilizará una trayectoria de vuelo mejor adaptada al diseño y la masa de la nave espacial Orion, debido a que esta realizará un gran bucle alrededor de la Luna, en lugar de volar en círculos cerrados cerca de la superficie.

¿Habrá alunizaje?

Conforme a lo expuesto por la NASA, los miembros de la tripulación Artemis no intentarán un alunizaje. Sin embargo, la trayectoria de la nave espacial Orion ofrecerá una vista única de nuestro vecino celeste más cercano, tomando en cuenta que, para EE. UU, la exploración lunar es una prioridad ante el avance del programa espacial de China.

“Podríamos ver partes de la Luna sobre las que nunca se han posado ojos humanos. Últimamente hemos estado aprendiendo cómo convertir esas observaciones en ciencia tangible”, añadió la astronauta estadounidense Christina Koch durante una conferencia de prensa en noviembre, donde reveló que el viaje será extremadamente solitario.

“Durante los 45 minutos en que estemos más cerca de la superficie lunar, también estaremos fuera de contacto debido a que tendremos una enorme pérdida de señal. Me encantaría que el mundo entero pudiera unirse y simplemente esperar y rezar para que recuperemos la señal”, concluyó Victor Glover en la rueda de prensa de noviembre.