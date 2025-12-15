Lunas llenas en el 2026: ¿en qué fechas serán visibles en Guatemala?

¿Sabía que en 2026 habrá 13 noches de Luna llena? El próximo año tendremos una “Luna azul”, un fenómeno que básicamente consiste en la presencia de dos fases de este tipo en un mismo mes calendario, un evento que ocurre cada dos o tres años.

El resto de los meses vamos a disfrutar de este espectáculo una sola vez, pero no sin dejar de deleitarnos con el brillo majestuoso del satélite de la Tierra. De acuerdo con la NASA, cuando hay Luna llena, el lado del satélite que mira hacia nuestro planeta está totalmente iluminado por el Sol.

Según el ente científico, existen diferentes clases de Lunas llenas. Entre estas figuran las Lunas rojas, las Superlunas, las azules o las de cosecha, entre otras. Cada uno de estos nombres obedece a algún fenómeno en particular.

Por ejemplo, las Lunas rojas se denominan así porque presentan un tono rojizo, lo que puede ocurrir por un eclipse lunar total o por contaminación lumínica. En el caso de la Superluna, se trata de una Luna que se observa más grande de lo normal, de acuerdo con la NASA. Además, también se registra la Luna de cosecha, un término que se asocia con la cercanía de esta fase lunar con el otoño en algunos países.

¿Cuándo habrá Luna llena durante cada mes en Guatemala en 2026?

Según el astrónomo Edgar Castro y Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), estas son las Lunas llenas que podrán apreciarse durante 2026.

Enero

La primera Superluna tendrá lugar el 3 de enero de 2026 entre las 4.03 y 4.04 horas. A esta se le conoce como Luna de lobo en la cultura popular.

Febrero

El inicio del mes traerá consigo la majestuosidad de la Luna llena, ya que esta fase tendrá lugar el 1 de febrero alrededor de las 16.10 horas. Generalmente se conoce como Luna de Nieve.

Marzo

El 3 de marzo, a las 5.38 horas, podremos observar la Luna llena en Guatemala. A esta fase se le denomina Luna de gusano.

Abril

Al igual que en febrero, la Luna llena dará la bienvenida al mes. Será visible el 1 de abril entre las 20.12 y 20.13 horas. Este fenómeno se conoce como Luna rosa, por ser la primera Luna llena de la primavera en algunos países.

La luna llena vista desde la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Mayo

La Luna llena recibirá y despedirá el mes. La primera tendrá lugar el 1 de mayo a las 11.24 horas y la segunda el día 31 a las 2.45 horas. A este fenómeno se le conoce como Blue Moon o Luna azul, menciona Poitevin, y se refiere a la ocurrencia de dos Lunas llenas en un mismo mes.

Además, también existe otro uso del término Luna azul. “Se ha empleado para denominar la segunda Luna llena que se produce en un mismo mes. Esto ocurre aproximadamente cada dos años y medio”, apunta la NASA.

Junio

El 29 de junio, entre las 17.56 y 17.58 horas, veremos la Luna de fresa, nombre que recibe esta fase lunar durante este mes.

Julio

El 29 de julio observaremos esta fase entre las 8.36 y 8.37 horas. En la cultura popular se le denomina Luna de ciervo.

Agosto

A las 22.19 horas del 27 de agosto podremos deleitarnos con el esplendor de la Luna de esturión.

La tonalidad de la Luna llena puede variar cuando hay contaminación u otros fenómenos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Septiembre

El 26 de septiembre, a las 10.50 horas, será visible la Luna de cosecha, una fase asociada con el otoño en algunas regiones del mundo.

Octubre

La Luna del cazador tendrá lugar el 25 de octubre entre las 22.12 y 22.13 horas. Se trata de una de las Lunas más bellas y brillantes del año.

Noviembre

Según Castro, el 24 de noviembre apreciaremos la segunda Superluna del año. Este fenómeno podrá observarse aproximadamente entre las 8.53 y 8.55 horas. La Luna llena de este mes es conocida como Luna de castor.

Diciembre

La última Superluna ocurrirá el 23 de diciembre de 2026 entre las 19.28 y 19.29 horas, justo en la víspera de Navidad. Este fenómeno es conocido como Luna fría.