Nueva fotografía del cometa 3I/Atlas: la NASA comparte detalles captados por el Hubble



El cometa interestelar —procedente de fuera del Sistema Solar— 3I/ATLAS tiene un núcleo de entre 10 y 30 kilómetros y que se desplaza a una velocidad de 68 kilómetros por segundo.

No representa una amenaza para la Tierra, ya que su máxima aproximación será de unos 270 millones de kilómetros, una distancia considerada segura. Alcanzará su perihelio —el punto más cercano al Sol— cuando pase a unos 210 millones de kilómetros de la estrella, cerca de la órbita de Marte. En ese momento mostrará su mayor actividad y brillo, y podrá observarse con telescopios profesionales.

La NASA publicó en noviembre las primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS, el tercer cuerpo interestelar del que se tiene constancia que haya atravesado nuestro sistema solar, y cuyo estudio permitirá aumentar el conocimiento de los científicos sobre la composición de otros sistemas.

Las imágenes más cercanas del cometa fueron tomadas en octubre por la cámara HiRISE del orbitador de la NASA en Marte, cuando el astro se aproximó a 30 millones de kilómetros del planeta rojo, según reveló la agencia gubernamental estadounidense.

En ellas se aprecia una tenue mancha sobre un fondo negro que se corresponde con el cometa. Otras dos fotografías capturadas por el róver Perseverance de la NASA en Marte muestran de forma muy difuminada el cometa avanzando entre las estrellas.

La fotografía publicada por el telescopio Hubble del 30 de noviembre, orbita la atmósfera de la Tierra, con una potente cámara que capta luz ultravioleta e infrarroja.

¿Qué se ha confirmado de 3I/ATLÁS?

Este cometa es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del Sistema Solar. Fue descubierto el 1 de julio del 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile, y su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

Está considerado un objeto interestelar porque su órbita hiperbólica indica que no forma parte del Sistema Solar, sino que procede del espacio interestelar, al que retornará rápidamente, según explicó el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades de España. Solo se habían detectado dos visitantes de este tipo con anterioridad: 'Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

El seguimiento del cometa es parte de una colaboración internacional en la que participan la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), integrada por varios observatorios españoles, entre ellos el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Parque Astronómico del Montsec, el Observatorio La Cañada, el Observatorio Paus y Light Bridges SL.

La red IAWN, coordinada por Naciones Unidas, ha organizado una campaña mundial de observación desde el 25 de noviembre del 2025 hasta el 27 de enero del 2026, en la que España participa activamente a través de la Agencia Espacial Española (AEE) y otros centros nacionales.

El estudio de su espectro y dinámica permitirá conocer su edad, composición química y posible origen galáctico.

Según estimaciones preliminares, podría proceder de un sistema estelar formado varios miles de millones de años antes que el Sistema Solar.

Estudiar este tipo de cometas es relevante, subrayó el ministerio español, porque contienen material primigenio de otros sistemas estelares, formado antes incluso que el Sol. Su análisis ofrece pistas sobre cómo nacen los planetas y las estrellas en distintas regiones de la galaxia, y ayuda a comprender la diversidad del cosmos.

Es posible que el cometa sea visible hasta septiembre del 2026. Después, podría desaparecer de nuestra vista, según una investigación de CNN.