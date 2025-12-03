Cometa 3I/ATLAS: Qué ocurrirá el 19 de diciembre y por qué ese día será clave para la ciencia

La NASA informó recientemente que el 19 de diciembre del 2025, el cometa 3I/ATLAS se aproximará a nuestro planeta.

Según la agencia espacial estadounidense, dicho cometa estará a unas 1.8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra.

El astrónomo guatemalteco Edgar Castro Bathen añade que este cometa interestelar tendrá su mayor aproximación a nuestro planeta el 19 de diciembre del 2025, a las 2 horas de la madrugada, horario de Guatemala. Según Castro, la distancia a la cual estará el cometa no representa ningún peligro.

“Su brillo será débil, observable solo con telescopios medianos, pero el encuentro ofrece una oportunidad única para estudiar la composición y dinámica de un cometa verdaderamente interestelar”, añade Castro.

¿Por qué el 19 de diciembre es una fecha clave para la ciencia?

Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), menciona que este día cobra relevancia científica porque el acercamiento del cometa 3I/ATLAS facilitará, por tercera vez en la historia, el estudio de un objeto proveniente de fuera de nuestro alcance cósmico.

“El 19 de diciembre es una fecha científicamente importante porque marca el máximo acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a nuestro sistema solar. Este evento nos permite estudiar, por tercera vez en la historia, un objeto que proviene de fuera de nuestro vecindario cósmico”, afirma Poitevin.

La profesional agrega que, a diferencia de los cometas originados junto al Sol, “los objetos interestelares conservan información intacta sobre otros sistemas estelares: su química, la forma en que se formaron y las condiciones físicas que existen en otros rincones de la galaxia”, indica.

La gráfica muestra qué tan lejos estará el cometa de la Tierra antes y después del 19 de diciembre. La parte más baja de la curva es el momento en que está más cerca; aproximadamente 269 millones de kilómetros. (Foto Prensa Libre: cortesía Edgar Castro)

5 puntos clave sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS

De acuerdo con la NASA, estas son algunas características relevantes de este objeto singular: