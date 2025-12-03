ciencia
Cometa 3I/ATLAS: Qué ocurrirá el 19 de diciembre y por qué ese día será clave para la ciencia
Astrónomos prevén un acercamiento del cometa 3I/ATLAS el próximo 19 de diciembre del 2025. Descubra qué implicaciones tiene el fenómeno para la ciencia a nivel global.
El cometa interestelar 3I/ATLAS se aproximará a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
La NASA informó recientemente que el 19 de diciembre del 2025, el cometa 3I/ATLAS se aproximará a nuestro planeta.
Según la agencia espacial estadounidense, dicho cometa estará a unas 1.8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra.
El astrónomo guatemalteco Edgar Castro Bathen añade que este cometa interestelar tendrá su mayor aproximación a nuestro planeta el 19 de diciembre del 2025, a las 2 horas de la madrugada, horario de Guatemala. Según Castro, la distancia a la cual estará el cometa no representa ningún peligro.
“Su brillo será débil, observable solo con telescopios medianos, pero el encuentro ofrece una oportunidad única para estudiar la composición y dinámica de un cometa verdaderamente interestelar”, añade Castro.
¿Por qué el 19 de diciembre es una fecha clave para la ciencia?
Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), menciona que este día cobra relevancia científica porque el acercamiento del cometa 3I/ATLAS facilitará, por tercera vez en la historia, el estudio de un objeto proveniente de fuera de nuestro alcance cósmico.
“El 19 de diciembre es una fecha científicamente importante porque marca el máximo acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a nuestro sistema solar. Este evento nos permite estudiar, por tercera vez en la historia, un objeto que proviene de fuera de nuestro vecindario cósmico”, afirma Poitevin.
La profesional agrega que, a diferencia de los cometas originados junto al Sol, “los objetos interestelares conservan información intacta sobre otros sistemas estelares: su química, la forma en que se formaron y las condiciones físicas que existen en otros rincones de la galaxia”, indica.
5 puntos clave sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS
De acuerdo con la NASA, estas son algunas características relevantes de este objeto singular:
- Historia. Es el tercer objeto interestelar conocido. El primero fue el ʻOumuamua, en el 2017, y el segundo fue 2I/Borisov, descubierto en el 2019
- Tamaño. Se estima que el diámetro de su núcleo no es menor a 440 metros ni mayor a 5.6 kilómetros
- Desplazamiento rápido. Cuando fue descubierto en la órbita de Júpiter, se movía a 221 mil kilómetros por hora
- Visibilidad. “3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal del 2026”, señala la NASA.
- Relevancia. Según lo mencionado por los expertos, su descubrimiento permitirá profundizar en el estudio de los objetos interestelares.