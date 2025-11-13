Qué dijo la NASA sobre la teoría de que el cometa 3I/Atlas es una nave extraterrestre

La NASA no ha admitido que el 3I/Atlas sea una nave “con tripulantes no humanos” , pese a que así lo afirman diferentes publicaciones en redes sociales que se hacen eco de la teoría de la conspiración que afirma que este objeto interestelar tiene origen extraterrestre.

Mensajes en redes sociales aseguran que la NASA ha admitido que el objeto interestelar bautizado como 3I/Atlas no es un cometa.

“La NASA lo confirma: el 3I/ATLAS podría tener tripulantes no humanos”, se lee en los mensajes, que vienen acompañados de un vídeo en el que aparecen una nave no terrestre y en su interior unos seres azules al mando.

En los mensajes también se dice que “según los datos más recientes, dentro de esta masa brillante podría ocultarse tecnología no humana”.

No hay ninguna evidencia que demuestre que la NASA haya admitido que el objeto interestelar conocido como 3I/Atlas sea una nave tripulada por individuos extraterrestres. Tanto en su página en internet como en sus redes sociales, la agencia espacial estadounidense sigue refiriéndose a 3I/Atlas con el citado término.

Una afirmación sin rastros

No hay rastro de esa información en la página web de la NASA o en sus redes sociales. En todas las publicaciones relacionadas con el objeto interestelar 3I/Atlas se le menciona siempre como el cometa 3I/Atlas, como puede verse en su web.

Tampoco hay informaciones en medios de comunicación ni en el archivo de informaciones de la Agencia EFE, EFEData.

Por su parte, la Agencia Europea del Espacio (ESA) también se refiere al objeto interestelar como cometa 3I/Atlas tanto en su página en internet como en sus redes sociales.

Una señal de radio lo confirma

La confirmación más reciente de que se trata de un cometa ha llegado de un observatorio en Sudáfrica que detectó la primera señal de radio proveniente del objeto interestelar.

La publicación de la noticia ha creado un creciente revuelo de la comunidad conspiranóica que asocia la señal captada por el observatorio MeerKAT, en Sudáfrica con una transmisión emitida por una inteligencia alienígena.

En realidad se trata de un patrón de radiofrecuencia observado por las antenas del radiotelescopio MeerKAT, que detectó “una absorción de OH en las líneas de 1665 MHz y 1667 MHz” como puede leerse en una reciente publicación profesional de astrónomos The Astronomer’s Telegram.

Cuando un cometa se aproxima al Sol, el calor hace que el hielo que contiene se evapore directamente. Durante este proceso, algunas moléculas de agua se rompen y liberan radicales de hidroxilo (OH). Estas moléculas de OH pueden absorber ciertas frecuencias de ondas de radio, lo que produce la absorción observada en ese rango del espectro.