¿Cuál fue la predicción de Baba Vanga sobre el cometa 3I/ATLAS que podría cumplirse en 2025?

El cometa 3I/ATLAS es un objeto interestelar que fue descubierto el pasado martes 1 de julio de 2025 por la estación conocida como Sistema, ubicada en la provincia de Río Hurtado, en Chile, cuando ingresaba en el sistema solar interior con una velocidad relativa de 61 kilómetros por segundo, por lo que llamó la atención de miles de personas.

La supuesta trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS ha generado decenas de teorías conspirativas a medida que se aproxima al planeta Tierra, debido a que, luego de acercarse al Sol, el objeto se dirige hacia los demás planetas del sistema solar, por lo que esta situación ha hecho que algunos astrónomos comiencen a inquietarse un poco.

Asimismo, este escenario fue asociado por diversos internautas en las redes sociales con las profecías de Vangeliya Pandeva Surcheva, más conocida como Baba Vanga, una mística y clarividente búlgara que pasó la mayor parte de su vida en Rúpite, una zona de las montañas Kozhuh, en Bulgaria, donde presuntamente realizó varias predicciones.

Luego de su muerte, el 11 agosto de 1996, se dio a conocer que millones de personas en Bulgaria creían que Baba Vanga poseía múltiples habilidades paranormales, al punto que la Iglesia ortodoxa investigó el caso y concluyó que las capacidades de la mística y clarividente búlgara fueron el resultado de la influencia de fuerzas demoníacas.

La predicción de Baba Vanga sobre el cometa 3I/ATLAS

El pasado sábado 2 de agosto del 2025, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA, y la Agencia Espacial Europea (ESA) decidieron incluir al cometa 3I/ATLAS dentro de su Plan de Defensa Planetaria, un programa de monitoreo constante de cuerpos celestes con trayectorias catalogadas como inusuales.

Dadas las circunstancias, el cometa 3I/ATLAS se convirtió en el tercer objeto interestelar que fue detectado e incluido, tanto por la NASA como por la ESA, en el Plan de Defensa Planetaria en toda la historia de la humanidad, después de los cuerpos celestes Oumuamua, en enero del 2017, y Borisov, en diciembre del 2019, hace seis años.

Lea más: ¿Están aumentando las enfermedades renales crónicas? Principales causas y síntomas comunes

Por otro lado, el astrofísico estadounidense Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, afirmó públicamente que considera que el 3I/ATLAS no es un cuerpo celeste común, sino “un fragmento de una nave construida con tecnología no humana” que presuntamente quedó a la deriva en el espacio y podría dirigirse directamente al planeta Tierra.

La teoría de Loeb se basa en la forma del cometa 3I/ATLAS, así como en el comportamiento y el “brillo irregular” del cuerpo celeste, que no coinciden con los patrones establecidos por Oumuamua y Borisov. Por ello, decenas de internautas lo han asociado con las predicciones de Baba Vanga, que añaden un componente místico al asunto.

En diciembre de 1995, la vidente búlgara presuntamente anunció que, en tres décadas (2025), la humanidad tendría su primer contacto con vida extraterrestre, al punto de hacer referencia a una supuesta “nueva luz en el cielo durante un gran evento deportivo”, lo que ha derivado en un nuevo debate entre la ciencia y la superstición mística.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea indicó que el cometa 3I/ATLAS podría acercarse a nuestro planeta el sábado 20 de diciembre, casi a la distancia entre la Tierra y el Sol, por lo que científicos de todo el mundo esperan poder registrar nuevos datos sobre su composición y su extraño comportamiento, como ningún otro cuerpo celeste.