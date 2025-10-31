Imagen es percepción

El misterioso visitante interestelar 3I/Atlas

Los científicos honestamente responden: “No sabemos qué es”, y no hay consenso entre ellos.

Desde el desierto de Atacama, en Chile, donde el cielo oscuro parece una leyenda contada al oído y las estrellas se apilan como polvo sobre terciopelo, apareció un punto que no encaja. No es un asteroide doméstico ni un cometa de catálogo. Es algo que viene de fuera, de lo que solemos imaginar vacío. Le dieron un nombre frío —3I/Atlas—, pero detrás del código late una pregunta antigua: ¿Existe la vida fuera de la Tierra?



3I/Atlas viaja a tal velocidad que hace que “Oumuamua, el misterioso objeto alargado detectado en 2017, y Borisov, el cometa interestelar descubierto en 2019, parezcan lentos a su lado. Esa velocidad hiperbólica, traída desde fuera del sistema solar y no generada por el Sol, es la primera señal de que estamos ante algo fuera de lo común. Algo, en algún rincón del vecindario galáctico, lo lanzó a una carrera que no entiende de mapas.



Para colmo, el objeto eligió el escondite perfecto, cruzó justo frente al corazón ardiente de la Vía Láctea, donde el exceso de estrellas lo borró del mapa, como si el propio universo quisiera guardarse el secreto. Su rastro quedó oculto por la geometría del cielo y por un calendario cruel. En los días clave, desde la Tierra queda pegado al Sol, en plena conjunción. Para los observatorios espaciales, cada imagen es un regalo efímero.



A partir de ahí, la columna vertebral del misterio se vuelve química. La actividad de 3I/Atlas no se comporta de manera “normal”; las primeras mediciones han insinuado proporciones de gases volátiles poco comunes. ¿Qué nos está diciendo su mezcla? Tal vez que se formó mucho más lejos de su estrella madre, allí donde el hielo es la regla y no la excepción; quizá que arrastra cicatrices de radiación milenaria; puede que guarde una corteza aislante que engaña a nuestros instrumentos.

Parte de la comunidad científica dice que es un cometa; otros aseguran que es una nave.



Y como la duda enciende la imaginación, aparecieron hipótesis audaces. El astrofísico Avi Loeb advierte que este perihelio —el punto de máximo acercamiento al Sol— es una prueba ácida. Si apareciera un empujón no gravitacional, una maniobra imposible, un comportamiento que contradiga el libreto, habría que contemplar escenarios fuera de lo común. No se trata de vender milagros, sino de no cerrar puertas, cuando el costo de equivocarse por exceso de prudencia puede ser perder la primera pista de una tecnología ajena, la vigilancia se vuelve un deber.



Mientras tanto, la conversación pública hierve. En redes, 3I/Atlas es todo a la vez: mensajero, presagio, nave, espejo. Hay exageración, sí, pero también un pulso valioso; todos queremos entender. Entender no es poseer la verdad; es acompañar al misterio sin rendirse. La ciencia no vence; persiste hasta que el enigma cede.



Quizá confirmemos que 3I/Atlas es “solo” un cometa interestelar con rarezas de familia. Y, aun así, habrá valido la pena. Habremos afinado instrumentos, corregido modelos, ensayado hipótesis que nos harán mejores la próxima vez. Porque habrá una próxima vez, otros visitantes cruzarán nuestras fronteras invisibles, y cada uno traerá un pedazo de respuesta a la misma pregunta insistente.



Por eso conviene mirar este paso con humildad y con hambre. Humildad para aceptar que el universo no cabe en nuestros esquemas; hambre para perseguir cada dato, incluso cuando la geometría nos juegue en contra. Si 3I/Atlas no hace historia, que nos recuerde algo esencial: lo extraordinario no vive en las respuestas, sino en la valentía de seguir preguntando. El 19 de diciembre, 3I/Atlas pasará cerca de la Tierra, silencioso y veloz, como un suspiro interestelar. Los astrónomos dicen que es un cometa; algunos sueñan con que sea una nave. Sea lo que sea, ese día llegaran respuestas, y posiblemente muchas sorpresas.