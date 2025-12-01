¿A qué hora ver la lluvia de estrellas Gemínidas en Guatemala 2025?

La lluvia de estrellas, también conocida como lluvia de meteoros, ofrece un espectáculo impresionante en el cielo. Durante diciembre del 2025, podrán observarse las Gemínidas, una de las más emocionantes, debido a sus altas probabilidades de visualización, indica el astrónomo guatemalteco Edgar Castro Bathen.

Según el especialista, esta lluvia de meteoros parece provenir de la constelación de Géminis y presenta condiciones favorables de observación, ya que ocurre en una época del año en la que suele haber cielos despejados. Además, se caracteriza por la intensa cantidad de meteoros que la conforman.

Se estima que el mejor momento para apreciarla será entre la noche del sábado 13 y la madrugada del domingo 14 de diciembre, según coinciden Castro y Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

De acuerdo con ambos expertos, esa fecha es propicia porque la Luna estará en su fase menguante, lo que facilita la observación del fenómeno. Los meteoros podrán observarse desde las 22 horas del sábado 13 hasta las 0 horas del domingo 14, siendo este el punto máximo de visualización, según detalla Castro.

¿Por qué se produce la lluvia de estrellas Gemínidas?

Esta lluvia de meteoros es provocada por los restos del asteroide 3200 Phaeton, el cual retorna cada 17 meses. Castro menciona que en años anteriores se han reportado hasta mil 200 meteoros por noche durante el fenómeno de las Gemínidas.

“La mejor manera de observarlas es buscar un lugar oscuro pero seguro, alejarse de la contaminación lumínica y salir de ciudades muy iluminadas como la capital, Quetzaltenango y Escuintla”, añade.

Recomendaciones para ver las Gemínidas

Poitevin sugiere las siguientes recomendaciones para aumentar las probabilidades de observación durante diciembre del 2025: