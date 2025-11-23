¿Cuándo es Luna llena en diciembre del 2025?

La Luna llena siempre ofrece un espectáculo visual impresionante, especialmente durante diciembre, debido a que esta fase lunar se considera una superluna.

Según distintas fuentes, la Luna llena ocurrirá el próximo 4 de diciembre del 2025, aunque en algunos países se visualizará durante el día 5, debido a la diferencia horaria entre naciones.

De acuerdo con información hemerográfica de Prensa Libre, esta fase se conoce como “Luna fría”, debido a la llegada del invierno en el hemisferio norte.

El Almanaque del Viejo Granjero señala que esta fase recibe otros nombres, como Luna que se aclara a la deriva, Luna de árboles que explotan con escarcha, Luna de escarcha, Luna del Espíritu Pequeño, Luna de la Noche Larga, Luna de pleno invierno y Luna de nieve.

¿En qué consiste la fase de Luna llena?

Esta fase se conoce como plenilunio y es la más atractiva del mes, ya que el satélite terrestre se ve redondo y brillante, indica el astrónomo Edgar Castro Bathen. Esto ofrece un escenario espectacular para los fanáticos de la fotografía y la astronomía.

“Es el momento en que más ilumina nuestras noches y la podemos ver toda la noche, desde que sale hasta el amanecer. La fase de Luna llena dura aproximadamente igual, aunque el brillo máximo se aprecia solo una noche”, señala el profesional.

Desde una perspectiva mística y espiritual, la Luna llena se relaciona con la concreción de proyectos. Además, fuentes internacionales resaltan que la Luna fría permite la liberación de patrones de pensamiento que ya no sirven, para soltar cargas del pasado y evolucionar.