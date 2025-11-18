Las Leónidas brillan en el cielo: así luce la lluvia de estrellas más esperada de noviembre

La lluvia de estrellas —o de meteoros— atrae a los amantes de los fenómenos astronómicos en distintos puntos del planeta. De acuerdo con el astrónomo Edgar Castro, el pico de Las Leónidas se observó en Guatemala entre la medianoche del 16 de noviembre y el amanecer del día 17.

Entretanto, la majestuosidad del evento fue captada en imágenes y videos en varios países. Según información de la NASA, la lluvia de Leónidas se encuentra entre las más importantes del año y, por lo general, ocurre del 3 de noviembre al 2 de diciembre, por lo que aún puede observarse durante algunos días.

Posteriormente, podrá visualizarse la lluvia de Gemínidas entre el 1 y el 21 de diciembre. Esta es la última lluvia de meteoros del año y una de las más destacadas. En este caso, la NASA indica que su pico ocurrirá entre el 12 y el 13 de diciembre.

Por lo pronto, la lluvia de Leónidas continúa ofreciendo imágenes hermosas en el cielo, aunque, como sucede con otros eventos de este tipo, su visibilidad depende de las condiciones climáticas de cada día.

La lluvia de estrellas Leónidas en Guatemala y el mundo

Según el sitio Star Walk, la lluvia de meteoros ocurre una vez al año, por lo general a mediados de noviembre. De acuerdo con este sitio especializado, el cuerpo principal de esta lluvia es el cometa Tempel-Tuttle y su punto radiante se encuentra en la constelación de Leo, ya que los meteoros parecen provenir de dicha región del cielo.

Skywatchers across North America are in for a dazzling display as the Leonid meteor shower peaks on November 17. https://t.co/dPxmLvnzuk — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) November 18, 2025

Asimismo, se estima que un meteoro que resplandece durante las Leónidas es aproximadamente 200 veces más rápido que la bala de un rifle y puede volar a una velocidad de 71 kilómetros por segundo, dejando un rastro color verde azulado.

En distintas partes del mundo se captaron imágenes del pico de esta lluvia de estrellas, una de las más esperadas de cada año.

The Leonid meteor shower peaked tonight! No epic meteor storm, just the typical quiescent Leonids

A few more years before they begin ramping up. https://t.co/TFfBZXinKV — Jure Atanackov (@JAtanackov) November 18, 2025