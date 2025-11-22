Científico de Harvard alerta sobre datos “omitidos” por la NASA en el análisis del cometa 3I/ATLAS

Un astrofísico de la Universidad de Harvard ha cuestionado las características del cometa interestelar 3I/ATLAS, en desacuerdo con las conclusiones de la NASA sobre este objeto, que recientemente ingresó en nuestro sistema solar.

Avi Loeb, director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard, expresó su preocupación en una entrevista con el medio FOX 32 Chicago, en la que destacó discrepancias en el análisis de los datos astronómicos que, a su juicio, fueron omitidas por la agencia espacial estadounidense.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sostiene que 3I/ATLAS no representa amenaza alguna para la Tierra, ya que se mantiene a una distancia mínima de 170 millones de millas, y que incluso pasó a aproximadamente 19 millones de millas de Marte a comienzos de octubre.

Sin embargo, el análisis de Loeb difiere sustancialmente. Con base en datos del telescopio James Webb y otras fuentes, estima que 3I/ATLAS tiene al menos cinco kilómetros de diámetro, e incluso podría ser mayor.

Este cálculo es relevante en el contexto astronómico, ya que lo posiciona como un objeto mucho más masivo que sus predecesores interestelares conocidos.

El astrofísico indicó que esto lo hace “mil veces más masivo que el cometa interestelar anterior, descubierto en 2019” y “alrededor de un millón de veces más masivo que Oumuamua, el primer objeto interestelar”.

Interrogantes sobre el cometa

Más allá de la discusión sobre magnitudes, Loeb planteó preguntas fundamentales respecto de las improbabilidades estadísticas que presenta este objeto.

El especialista argumentó que los objetos interestelares tienen una probabilidad de una en 500 de alinearse con el plano eclíptico de los planetas, lo que hace que su persistente observación resulte inusualmente improbable para un objeto que la NASA describe como un cometa ordinario.

Según información publicada en Infobae, el Centro de Astrofísica de Harvard calcula que esa coincidencia de trayectoria tiene una probabilidad de una entre un millón.

La preocupación de Loeb aumenta al observar la progresión de tamaños en los tres objetos interestelares detectados hasta ahora. En entrevista con FOX 32 Chicago, el astrofísico expresó: “Cuando ves que el tercer objeto es mil veces más masivo que el segundo y un millón de veces más masivo que el primero, debería generar una gran pregunta: ¿cómo es posible?”.

Perspectiva de la comunidad científica

El telescopio espacial James Webb determinó que 3I/ATLAS tiene aproximadamente siete mil millones de años y que proviene de otro sistema solar, dato que subraya la magnitud de su viaje interestelar. No obstante, la interpretación de esta información sigue siendo motivo de debate en la comunidad científica internacional.

Según el medio La Nación, la NASA mantiene su postura de que el objeto representa un caso de estudio valioso, sin implicar una amenaza para la Tierra, posición que respalda la mayoría de los astrónomos en la actualidad.