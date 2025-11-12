Qué descubrieron los astrónomos al detectar por primera vez una eyección de masa estelar

Un estudio publicado por un equipo internacional de astrónomos en la revista Nature informó de un fenómeno peculiar en el espacio exterior: por primera vez se detectó una eyección de material desde una estrella.

Como preámbulo, los investigadores afirmaron que la explosión fue tan potente que habría “arrancado” la atmósfera de cualquier planeta que estuviera cerca de la trayectoria de la estrella.

“Los hallazgos anteriores han inferido su existencia o han insinuado su presencia, pero no han confirmado realmente que el material haya escapado definitivamente al espacio. Nosotros lo hemos conseguido”, subraya Joe Callingham, del Instituto Neerlandés de Radioastronomía (Astron).

La forma en que los investigadores lograron detectar este peculiar fenómeno fue por medio del radiotelescopio LOFAR, además del apoyo del observatorio espacial XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea.

Este fenómeno es conocido por los expertos como eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) y, según indican, la estrella que lo originó se encontraba a una distancia de 40 años luz.

Un equipo internacional de científicos confirmó el primer registro de una eyección de plasma proveniente de una enana roja fuera del sistema solar https://t.co/yRxkBtBnul — EL PAÍS Chile (@elpais_chile) November 12, 2025

En concreto, la causante fue una enana roja, una estrella mucho más tenue, fría y pequeña que el Sol, pero con un campo magnético 300 veces más potente que el solar.

La señal de radio se detectó con el radiotelescopio Low Frequency Array (LOFAR), en el Observatorio de París-PSL. Luego, el equipo utilizó el XMM-Newton para determinar la temperatura, rotación y brillo de la estrella, lo que fue esencial para interpretar la señal de radio y comprender qué sucedía.

Así descubrieron que la CME se desplazaba a una velocidad supersónica de 2 mil 400 km por segundo, lo cual solo se observa en una de cada veinte eyecciones solares. Además, fue lo suficientemente rápida y densa como para arrasar por completo la atmósfera de cualquier planeta que orbitara cerca de la estrella.

Lea también: Luna fría: cuándo ver la última Luna Llena del año y qué eclipses traerá el 2026