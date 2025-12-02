Luna llena de diciembre 2025: ¿Cuándo es y a qué hora será visible en Guatemala?

Luna llena de diciembre 2025: ¿Cuándo es y a qué hora será visible en Guatemala?

Diciembre traerá la última luna llena del 2025, un fenómeno que iluminará la temporada y presenta una curiosidad.

ZARAGOZA (ESPAÑA), 15/03/2025.- La luna llena a primera hora de este sábado en Zaragoza, donde esta madrugada se ha podido observar ver el primero de los eclipses de Luna este año, que en este caso será total y visible en gran parte del mundo. EFE/ Javier Belver

La Luna llena es una de las fases más esperadas cada mes. Conozca los detalles para verla en diciembre 2025 y por qué es tan especial. (Foto Prensa Libre: EFE)

Diciembre sorprende con la tercera y última superluna del 2025; las anteriores se observaron el 6 de octubre y el 5 de noviembre. Una peculiaridad es que la luna llena de este mes estará más alta en el cielo que cualquier otra hasta el 2042.

La noche del jueves 4 de diciembre, la Luna alcanzará su fase de plenilunio a las 17.14 horas. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refiere que esta “Luna fría” —como la llaman algunas tradiciones del hemisferio norte— se verá un 7.9% más grande y 15% más brillante que una luna llena promedio.

Según National Geographic, es poco usual que entre el 2025 y el 2026 se registren cuatro lunas llenas consecutivas alineadas con el perigeo. Esto significa que la Luna estará en el punto más cercano de su órbita a la Tierra, lo cual hace que se vea más grande y más brillante. La próxima será el 3 de enero del 2026, la primera superluna del año.

Cómo ver la luna llena de diciembre 2025

Durante diciembre se tienen las noches más largas del año y uno de los cielos más despejados. Para observarla mejor, busque lugares alejados de luces artificiales y permita que sus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos. Las constelaciones de Orión, Tauro y Géminis dominarán el firmamento.

Antes del plenilunio, la Luna pasará muy cerca del cúmulo de las Pléyades, un grupo de estrellas jóvenes visibles a simple vista en la constelación de Tauro. El encuentro ocurrirá durante la madrugada del 4 de diciembre, poco antes de la superluna.

Aunque es posible verla a simple vista, si se observa con binoculares se apreciarán mayores detalles. El uso de un telescopio mejora la experiencia.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

