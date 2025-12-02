El día más corto del año, gemínidas, superluna y otros sorprendentes fenómenos que trae diciembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dio a conocer en un reporte los fenómenos astronómicos que acontecerán durante este mes de diciembre.

A pesar de que es el último mes, diciembre traerá varios regalos para los amantes de este tipo de fenómenos.

Si es amante de la fotografía, prepare su cámara para las diversas sorpresas que el cielo le depara.

Luis Icú, del Departamento de Oceanografía del Insivumeh, resaltó varias fechas que no debe perderse.

Fenómenos astronómicos