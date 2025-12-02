Ciencia
El día más corto del año, gemínidas, superluna y otros sorprendentes fenómenos que trae diciembre
Si es amante de los espectáculos astronómicos, el último mes del año le depara varias sorpresas. El Insivumeh ofrece más detalles.
La superluna de diciembre será uno de los muchos espectáculos astronómicos de este mes. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dio a conocer en un reporte los fenómenos astronómicos que acontecerán durante este mes de diciembre.
A pesar de que es el último mes, diciembre traerá varios regalos para los amantes de este tipo de fenómenos.
Si es amante de la fotografía, prepare su cámara para las diversas sorpresas que el cielo le depara.
Luis Icú, del Departamento de Oceanografía del Insivumeh, resaltó varias fechas que no debe perderse.
Fenómenos astronómicos
- Noches del 4 al 6 de diciembre: Superluna, que significa que la Luna estará llena, y además, en su punto más cercano a la Tierra, explica Icú. Esto hará que nuestro satélite natural se vea más grande y brillante.
- Noche del 7 de diciembre: La Luna parecerá acercarse mucho más al planeta Júpiter, brindando un espectáculo único en todo el año.
- Madrugada del 7 de diciembre: Será una oportunidad para ver al planeta Mercurio. Esto acontecerá de las 4.50 horas hasta aproximadamente las 6 horas. Además, por un breve momento será visto junto a Venus en dirección este.
- Noches del 12 y 13 de diciembre: Se pareciarán las Gemínidas, una de las lluvias de estrellas más activas de todo el año. Estas producen entre 40 y 50 meteoros por hora, explica Icú, quien explicó que para observarlas sólo debemos identificar la constelación de Géminis, que aparece cerca de las 19.30 horas en dirección este.
- 21 de diciembre: Será el solsticio de invierno. Esto significa que durante esa fecha se tendrá menor cantidad de luz solar durante el día. El Sol saldrá a las 6.23 horas y se ocultará a las 15.39 horas, convirtiéndose en el día más corto del año. "Esto sucede porque el eje de rotación de la Tierra no es perfectamente vertical sino que está inclinado, lo que hace que la luz solar varíe a lo largo de de todo el año", explica Icú.
- Noche del 26 de diciembre: La Luna parecerá acercarse mucho más al planeta Saturno, el espectáculo final de un mes lleno de sorpresas astronómicas.