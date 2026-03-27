Así es la División 82 Aerotransportada: La unidad de élite de Estados Unidos que será clave en Irán

Durante la noche del pasado jueves 26 de marzo, el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ordenó que aproximadamente tres mil soldados de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército comiencen a trasladarse a Medio Oriente para dar al presidente Donald Trump opciones militares adicionales.

Conforme a lo expuesto por funcionarios del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, esta nueva orden del Pentágono da al mandatario republicano más opciones militares mientras considera la diplomacia con Irán, por lo que no está claro en qué área de Medio Oriente será desplegada la unidad de élite del Ejército estadounidense.

Por lo tanto, mientras Donald Trump sopesa una nueva iniciativa diplomática con Irán, las fuerzas de combate, especializadas en asaltos paracaidistas y despliegue veloz en 18 horas, se instalarán en territorio iraní, con el objetivo de tener disponible una "Fuerza de Respuesta Inmediata", capaz de movilizarse mucho más rápido que las demás.

Frente a este escenario, el contingente incluye al general Brandon Tegtmeier, comandante de la división, así como a dos batallones, cada uno con unos 900 soldados, para discutir cuestiones operativas. Sin embargo, el Pentágono aseguró que podrían enviarse más soldados de esta brigada en los próximos días hacia la ciudad de Teherán.

Más detalles sobre la División Aerotransportada

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, la 82.ª División Aerotransportada está ubicada en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, desde agosto de 1914, por lo que, a partir de la I Guerra Mundial, ha participado en diferentes conflictos clave en los que ha intervenido el Ejército de los Estados Unidos.

Esta unidad de élite tiene un apodo específico y ahora es conocida como los AA, por "All-American" (totalmente estadounidense, en español), cuyo origen se basa en su año de creación, debido a que todos sus miembros provenían de los 48 estados de la época, tomando en consideración que Alaska y Hawái aún no estaban incorporados.

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Dado que la división militar posee un rol de élite, esta brigada de infiltración aérea y respuesta rápida está entrenada para operar en territorio enemigo, proteger objetivos estratégicos y asegurar aeropuertos, por lo que su capacidad operativa le permite desplegarse en cualquier lugar del planeta en tan solo 18 horas como máximo.

Su acción más destacada ocurrió entre junio y agosto de 1944, durante el desembarco y la batalla de Normandía, la operación militar efectuada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la liberación de gran parte de Europa occidental ocupada por la Alemania nazi. No obstante, continúan siendo importantes.

La 82.ª División Aerotransportada actualmente

En la actualidad, la 82.ª División Aerotransportada continúa siendo una de las fuerzas de despliegue inmediato más importantes de todo el mundo, con recientes intervenciones en misiones de evacuación en la ciudad de Kabul, Afganistán, y ahora con nuevos despliegues en Medio Oriente, específicamente en el territorio de Irán.

Ante esta situación, junto con unos 4 mil 500 infantes de marina que ya se dirigen a la región, el despliegue de las fuerzas de élite del Ejército eleva a casi 7 mil el número total de soldados terrestres adicionales enviados a la zona de guerra desde que comenzó el conflicto y marca una nueva escalada en toda la historia de los Estados Unidos.