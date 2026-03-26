Nicolás Maduro y Cilia Flores regresan a los tribunales por segunda vez: De esto se les acusa

Durante la mañana de este jueves 26 de marzo, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde que fueron capturados el sábado 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas, Venezuela, impulsada por el presidente Donald Trump.

Ante esta situación, Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, están detenidos en una cárcel del distrito neoyorquino de Brooklyn desde hace casi tres meses. Solo han salido en una ocasión: el pasado lunes 5 de enero, cuando se presentaron a su primera audiencia y ambos se declararon no culpables, al considerarse "prisioneros de una guerra".

Desde la captura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela desde abril del 2013, la presidencia interina quedó en manos de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del detenido. A pesar de ello, la nueva mandataria ha intentado mejorar la relación con el Gobierno de Estados Unidos, especialmente con el magnate neoyorquino de 79 años.

Sin embargo, mientras Venezuela intenta recuperarse, el matrimonio es trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano, donde permanece detenido sin fianza, hasta el tribunal federal de Manhattan para comparecer ante el juez Alvin Hellerstein, quien ha enfrentado la presión de personas que claman por la libertad de los venezolanos.

Los cargos de un juicio que será histórico

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la tenencia de armas de fuego.

Por lo tanto, en la audiencia de este jueves 26 de marzo, es probable que el exmandatario Nicolás Maduro solicite la desestimación de su caso, mientras los abogados disputan quién pagará sus honorarios, debido a que el Gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero las sanciones de EE. UU. al régimen venezolano aún lo impiden.

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Frente a este escenario, el abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, argumentó que las condiciones actuales "violan el derecho constitucional" del venezolano a contar con la representación legal de su elección, por lo que solicitará la desestimación del caso por razones procesales, al poner en juego la Sexta Enmienda de la Constitución.

Esta enmienda incluye el derecho a conocer los cargos, carearse con testigos, citar testigos propios y recibir asistencia letrada, por lo que, de acuerdo con Barry Pollack, el expolítico venezolano no tiene dinero para pagar a sus abogados sin la ayuda de Venezuela, y esa situación de insolvencia económica afecta el principio de defensa en juicio.

Lo que debe saber

Los fiscales estadounidenses acusan al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, de estar al frente de un esquema que habría corrompido durante más de dos décadas la mayoría de las instituciones venezolanas, con el objetivo principal de movilizar “miles de toneladas” de cocaína hacia los Estados Unidos.

La acusación de los Estados Unidos sostiene que, desde la Asamblea Nacional hasta la Cancillería y la Presidencia venezolana, Nicolás Maduro habría utilizado cada cargo en Venezuela para proteger cargamentos de droga, enriquecer a su círculo y empoderar a grupos armados aliados. No obstante, el expolítico se ha declarado no culpable.