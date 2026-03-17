Precio de la gasolina en Guatemala: cómo se define y dónde consultar el valor por galón

Los precios de los combustibles en Guatemala registran incrementos sostenidos. Al 16 de marzo, la gasolina superior se cotiza en Q36.48, la regular en Q35.47 y el diésel en Q37.30, este último con un aumento de Q2.14 por galón en una semana, según los informes del Ministerio de Energía y Minas.

El alza ha generado inquietud entre los consumidores, especialmente por su volatilidad tras el conflicto bélico iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán desde la madrugada del 28 de febrero.

Lo que dice la ley sobre los precios de gasolina

La Ley de Comercialización de Hidrocarburos establece en su artículo 5 que las empresas que participan en la cadena de comercialización “establecerán libre e individualmente los precios de sus servicios y productos”.

La normativa también indica que estos deben reflejar las condiciones del mercado nacional e internacional, lo que confirma el modelo de libre mercado vigente en el país.

En este esquema, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no fija precios. Su función se limita a:

Supervisar el abastecimiento

Fiscalizar el mercado

Controlar y registrar precios

Garantizar el suministro de productos petroleros

#DatosMEM Los precios de los combustibles por ley reflejan las condiciones del mercado internacional y nacional.



El #MEM realiza un monitoreo constante, consulte detalles acá: https://t.co/xAvrf28i2r.#AGuatemalaNadaLaDetiene#JuntosSaldremosAdelante#RumboAlBicentenario pic.twitter.com/A7yS998v5I — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 7, 2021

¿Cómo verificar precios de gasolina cerca de usted?

Debido a que el MEM únicamente monitorea y supervisa de forma parcial algunas estaciones de servicio —sin establecer un precio único nacional ni publicar un listado oficial en tiempo real—, los consumidores no cuentan con una opción para comparar costos de combustible.

En este contexto, una alternativa práctica para buscar gasolina barata cerca de su ubicación es utilizar la aplicación Waze, que permite ubicar estaciones de servicio, comparar precios y filtrar por distancia, marca o precio.

No obstante, esta herramienta funciona bajo un sistema colaborativo, es decir, los datos son ingresados por otros usuarios. Por ello, los precios pueden no estar actualizados o presentar variaciones respecto a los valores reales en cada gasolinera.

Como referencia, se recomienda verificar la fecha de la última actualización dentro de la aplicación y, de ser posible, contrastar la información directamente en la estación de servicio antes de abastecerse.

Precios de combustible en Waze: 1) seleccione el ícono de gasolina, 2) filtre por precio, ubicación o marca, y 3) verifique que la actualización sea reciente. Nota: los datos son aportados por usuarios y no están supervisados por autoridades ´por lo que pueden variar en cualquier momento (Foto, Prensa Libre: Waze)

Gobierno señala falta de justificación

El presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Ministerio de Energía y Minas han indicado que no existe una justificación clara para estos incrementos.

A pesar de ello, las empresas expendedoras han aplicado aumentos desde el 2 de marzo, apenas dos días después del inicio del conflicto entre Estados Unidos - Israel e Irán, el cual ha afectado el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 21% del petróleo a nivel mundial.

El Gobierno también anunció el Plan Centinela para monitorear precios, mientras la Diaco al 17 de marzo ha presentado más de 50 denuncias en el Ministerio Público; sin embargo, los incrementos persisten.

Congreso plantea reformar la ley y crear regulador

Ante el aumento sostenido desde el 2 de marzo, diputados de la Bancada VOS cuestionaron la labor del MEM y plantearon la necesidad de modificar la ley vigente.

Entre las propuestas destaca la creación de una institución gubernamental que regule el suministro y los precios de los combustibles, con el objetivo de proteger a los consumidores y evitar abusos.

Durante la citación, legisladores señalaron posibles prácticas de especulación y concertación de precios, argumentando que el combustible actualmente en venta fue adquirido meses atrás a precios más bajos.

También criticaron que los incrementos se hayan aplicado incluso antes de que nuevos cargamentos, con precios más altos, ingresaran al país.

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De hecho, durante la citación en el Congreso, las autoridades del MEM explicaron sobre el ingreso de nuevos cargamentos:

Gasolina superior: 18 de marzo

Gasolina regular: 22 de marzo

GLP: 23 de marzo

También se informó que se tiene registro de que el último ingreso de importación de gasolina fue entre el 6 y 8 de marzo, tras el inicio del conflicto internacional.

Debate en el Congreso por posibles abusos

Durante una citación en el Congreso, diputados cuestionaron al MEM por los incrementos, señalando posibles prácticas de especulación o concertación de precios.

Los diputados de dicha bancada argumentaron que el combustible que se vende actualmente corresponde a compras realizadas meses atrás a menor precio, por lo que no debería reflejar alzas inmediatas.

Durante la citación, autoridades del Ministerio de Energía detallaron el cronograma de ingreso de nuevos cargamentos de combustibles al país.

Según indicaron, se prevé la llegada de gasolina superior el 18 de marzo, gasolina regular el 22 de marzo y gas licuado de petróleo (GLP) el 23 de marzo.

Asimismo, precisaron que el último ingreso de importaciones de gasolina se registró entre el 6 y 8 de marzo, en fechas posteriores al inicio del conflicto internacional, lo que ha incidido en el comportamiento reciente de los precios.

Las autoridades respondieron que el mercado funciona bajo una dinámica de rotación continua de inventarios y que los precios reaccionan a expectativas internacionales.