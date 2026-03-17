Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en EE. UU. y por qué continúa en aumento

El precio del combustible en Estados Unidos continúa en alza, y este 17 de marzo se registró un aumento en el diésel, a US$5.04 el galón, y en la gasolina, a US$3.79.

En cuanto al diésel, se trata del nivel más alto registrado en Estados Unidos desde diciembre del 2022, originado por el conflicto en Medio Oriente, que paralizó el suministro global de petróleo.

De acuerdo con información de la Asociación Americana del Automóvil (AAA, en inglés), el aumento del precio representó 34% respecto del valor registrado antes de la guerra con Irán.

Los precios reflejan la presión sobre los mercados de crudo luego de que se interrumpiera el flujo en el estrecho de Ormuz, por donde se moviliza casi 20% del suministro mundial de petróleo.

Según Andy Lipow, de la consultora Lipow Oil Associates, las compañías de transporte terrestre y ferroviario aumentan los recargos por combustible para compensar el alza de costos.

"El combustible diésel es fundamental para la economía estadounidense, ya que alimenta camiones, trenes y barcos que transportan bienes. Hay motivos para estar preocupados por estos precios", dijo Lipow a la cadena CNBC.

Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) también mostró un alza, hasta registrar US$94 el barril.

Los analistas coinciden en que los precios del combustible seguirán subiendo hasta que se normalice el suministro, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló el domingo que es de esperar una reducción en el precio de la gasolina, hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón en verano.

"Los estadounidenses lo notarán durante algunas semanas más (el precio alto de la gasolina)", afirmó Wright a la cadena NBC, donde señaló que "hay una buena posibilidad" de que haya un alivio en el precio de la gasolina en cuanto se elimine "el mayor riesgo para el suministro energético mundial".

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