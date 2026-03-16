Precio de los combustibles: las medidas que anuncia el Gobierno y lo que dice sobre un posible subsidio

Guatemala ha registrado un alza en los precios de los combustibles en los últimos días, lo cual se ha visto reflejado en las estaciones de servicio, por lo que usuarios han afirmado que harán ajustes en sus presupuestos.

Este lunes 16 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo y los ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Economía se refirieron a las acciones que toman ante el alza.

En su intervención en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, Arévalo indicó que se está en un momento en el que, por razones del contexto internacional, se debe poner atención a la economía, a cómo se desarrollan los escenarios y a cómo inciden en el país.

Dijo que muchas familias están preocupadas por el impacto de la crisis mundial del petróleo, porque si los precios de los carburantes suben en los mercados externos, el resultado se podría reflejar en el costo del propano y del transporte.

Afirmó que, en ese sentido, se encuentran en un estado constante de vigilancia e incrementan y refuerzan los operativos de verificación de precios de los combustibles en todo el país, para evitar que, además de los cambios que puedan suceder, se dé la especulación por parte de personas que se aprovechan de la situación. Añadió que la tarea es mitigar el efecto y evitar que nadie se aproveche.

Según Arévalo, los operativos están dando resultados contundentes, y recordó las 42 denuncias por posibles casos de especulación en la venta de combustibles.

Gabriela García, ministra de Economía, dijo que han monitoreado los precios de los combustibles en 109 estaciones de servicio en el área metropolitana. Derivado del monitoreo, impusieron 42 denuncias.

Añadió que el Plan Centinela continúa, por lo que siguen los monitoreos para detectar cualquier incremento que esté fuera del rango esperado.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Ventura, indicó que el mundo inicia la tercera semana con el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Dijo que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que reúne a las principales economías del mundo, se reunió y aprobó liberar 400 millones de barriles, lo cual compensa el petróleo que sale durante tres semanas por el estrecho de Ormuz.

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Añadió que lo anterior incidiría en la estabilidad de los precios de los combustibles.

El viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, dijo que el incremento internacional del precio del petróleo es relevante.

Explicó que el diésel es el más afectado, pues el conflicto ha impactado refinerías importantes y, en consecuencia, afecta el precio.

Agregó que, por parte del MEM, han efectuado 258 monitoreos entre enero y la segunda semana de marzo. Anunció que las inspecciones continuarán.

Barrios dijo que fiscalizan desde la importación hasta la distribución del combustible.

Respecto de si se contempla un subsidio a los combustibles, el funcionario dijo que el equipo del presidente y el Gabinete trabajan en ello y que, en su momento, será anunciado.

De acuerdo con datos de diversas fuentes, en los últimos 10 días los precios de los combustibles en Guatemala han aumentado entre US$0.90 y US$1.30 (unos Q8). El precio del petróleo a nivel internacional ha fluctuado debido a las tensiones en el conflicto de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, donde se comercia un porcentaje importante del crudo a nivel internacional.

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