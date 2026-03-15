Alza en combustibles cumple tres semanas y expertos prevén impacto en movilidad, consumo y salud mental

Los consumidores guatemaltecos acumulan tres semanas consecutivas de observar un ciclo alcista en los precios del galón de gasolina y diésel, asociado al conflicto geopolítico internacional, que afecta el bolsillo y la salud emocional de los usuarios.

De momento no se conoce la tendencia que podrían tener en los siguientes días los precios de los derivados del petróleo, aunque sí se prevé que haya efectos que podrían ayudar a amortiguar la carestía de los combustibles.

El 88% del parque vehicular, es decir, 5.7 millones de unidades, utiliza gasolina como combustible; nueve de cada 10 automotores, según las estadísticas del administrador tributario.

El pasado fin de semana, los precios al consumidor despachados en bomba en las estaciones de servicio del área metropolitana eran: diésel Q37.29; superior Q36.49 y regular Q35.49 en la modalidad de autoservicio, mientras que la diferencia en servicio completo es, en promedio, de Q1 a Q1.10.

Las rotaciones de inventario programadas para esta semana en las más de dos mil estaciones de servicio que registra la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) continuarán, así como los embarques a granel, según se expuso recientemente en una citación en el Congreso de la República.

La regla del mercado indica que, a mayor precio, hay una reducción en la demanda o compra, mientras que, a menor precio, se registra un aumento en la demanda.

El movimiento de precios que se observa ahora está asociado a la coyuntura en países del Medio Oriente, que a su vez tiene incidencia en la cotización del crudo, materia prima para la refinación de combustibles a escala global.

Prevé menos tráfico si continúan las alzas

Roger Escalante, gerente de la Entidad Mixqueña de Tránsito (Emixtra), comentó que hasta ahora no se ha observado una disminución en la cantidad de congestionamientos vehiculares, sobre todo en las “horas pico”; sin embargo, podrían registrarse cambios.

“Esta semana que viene, si los precios siguen como están, muchas personas no van a utilizar sus vehículos. Hasta ahora no se ha observado ningún cambio en la vía pública”, precisó Escalante.

En un escenario en el que haya más incrementos para los consumidores y las personas opten por no utilizar sus medios de transporte, la reducción en los tiempos de espera durante la “hora pico” podría ser de entre 15 y 30 minutos en los viajes.

Eso significaría que la movilidad podría mejorar hasta 30 minutos debido a una menor cantidad de automotores.

Esta semana que viene, si los precios siguen como están, muchas personas no van a utilizar sus vehículos. Hasta ahora no se ha observado ningún cambio en la vía pública.

Los análisis de Emixtra indican que, en los siete ejes de conexión hacia la Ciudad de Guatemala, aún no se observa una reducción en la cantidad vehicular; “pero esta semana será decisiva para observar el comportamiento”, agregó el gerente.

Recordó que, en otros años, cuando las alzas sobrepasan los Q30 por galón, la tendencia es que disminuya la cantidad de automotores en las vías.

PMT reporta menos viajes por alza en combustibles

Para Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, ya se observa una reducción de viajes, la cual puede apreciarse en cómo ha cambiado el tránsito los viernes por la tarde y noche, derivado del aumento en los precios del combustible.

Aclaró que también es posible que haya un aumento de motocicletas en la vía pública, porque el mercado registra bastante demanda y los precios de compra son bajos. Esta se ha convertido en una opción para los actuales automovilistas que desean seguir movilizándose, pero con otro tipo de vehículo.

“Si el alza sigue, creemos que habría mayor concentración de personas en Semana Santa en Ciudad de Guatemala, porque habría menos viajes a rutas departamentales. Al subir el combustible seguirá afectando otros servicios, como la comida, los fletes y hasta los productos básicos, afectados por temas de hidrocarburos”, declaró.

Alza podría aumentar la recaudación, pero frenar el consumo

El titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, explicó que se realiza una verificación para determinar si los incrementos registrados al consumidor final se reflejan en la recaudación del combustible que se despacha en las estaciones de servicio y, por otro lado, en las importaciones a granel que realizan las compañías importadoras.

Afirmó que este comportamiento tiene un impacto en la recaudación y por esa razón se efectúa la verificación para establecer si está acorde con las importaciones, en materia de tributos internos.

El funcionario indicó que, desde la perspectiva tributaria, por ahora se tendrá que determinar cuál será la tendencia de los precios; es decir, si se trata de una coyuntura internacional o si se mantendrá durante todo el año. Señaló que esto podría tener un impacto positivo en la recaudación, pero, por otro lado, los altos precios podrían desestimular el consumo.

Al 31 de enero pasado, el parque vehicular en Guatemala era de 6.5 millones de unidades. De estas, 5.7 millones utilizan gasolina y 687 mil diésel, según la SAT.

Si el alza sigue, creemos que habría mayor concentración de personas en Semana Santa en Ciudad de Guatemala, porque habría menos viajes a rutas departamentales.

Además, en el 2025 el efecto del precio de los combustibles sobre la recaudación en comercio exterior fue de Q164.8 millones.

Para los consumidores, estas alzas observadas pueden generar temores y ansiedad.

Alza en combustibles impacta la salud mental

La psicóloga Claudia Cuyún indicó que el aumento en los combustibles provoca una afectación en la salud mental y en las emociones de las personas.

“En este caso puede generar un profundo miedo a la estabilidad que se pueda tener para llevar a cabo un presupuesto mensual. Esto puede causar en las personas frustración, irritabilidad, desánimo, falta de esperanza y hasta agotamiento mental. El transporte es indispensable para llevar a los hijos al colegio y al trabajo, y no solo implica la carga y el estrés que se genera cada día, sino que también se convierte en un problema que se tiene que resolver, pero sin un aumento de salarios”, afirmó la profesional.

Esta situación afecta la calidad de vida de las personas y su salud mental. En el caso de los estudiantes universitarios, puede provocar retrasos en sus establecimientos, ausencias e incluso deserción por el desánimo.

A nivel laboral, la preocupación es qué se hará para mantener la economía mensual sin una solución clara.

El bienestar está ligado a la estabilidad; sin embargo, en este caso no puede garantizarse.

“Llenar el tanque del vehículo ya genera preocupación en el presupuesto”, afirmó Cuyun.

Planificación ayuda a enfrentar alza en combustibles

Para mantener un control, Cuyún recomienda hacer una planificación que permita generar una realidad distinta y tener la capacidad de adaptarse a los cambios.

“Se tiene que dejar la rigidez de que hay una sola manera de hacerlo. Es importante para la salud mental reorganizar el presupuesto y analizar en dónde se pueden reducir aquellos gastos innecesarios y fortalecer el transporte”, añadió.

Las personas deben ubicarse en sus capacidades y optimizar sus recursos, con una visión clara del presente.