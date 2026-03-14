SAT restablece al 100% el sistema informático aduanero tras fallas que provocaron atrasos en el despacho de mercancías

Un problema en el sistema informático se registró esta semana y provocó inestabilidad en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sobre todo en el servicio aduanero, lo que afectó la transmisión de declaraciones para el comercio exterior.

El superintendente Werner Ovalle explicó a Prensa Libre que hubo un corte de fibra óptica localizado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, lo que generó inestabilidad en todos los servicios de la administración tributaria.

Al intervenir la gerencia de Informática de la SAT, el sistema se restableció. Sin embargo, se reconoció que hubo un impacto negativo en las operaciones efectuadas entre el 10 y 11 de marzo en el comercio exterior (exportaciones e importaciones).

“Sí hay un impacto en muchos de los tránsitos que van hacia México y El Salvador en algunas aduanas, pero el sistema ya está restablecido a escala nacional. Se realizaron monitoreos este sábado 14 de marzo en todas las aduanas y todo funciona con normalidad”, manifestó el titular de la SAT.

Reconoció que cuando se presentan este tipo de inconvenientes se activa un plan alterno para mantener la fluidez de los servicios en las aduanas; sin embargo, muchos de los actores no lo utilizan. Por ello, indicó que se revisarán los protocolos de contingencia y se trabajará en nuevos lineamientos integrales para que el personal de las aduanas esté preparado cuando se activen emergencias, y que también los actores que participan en la cadena logística puedan utilizarlos.

Restablece servicios en aduanas

Al consultar sobre la saturación reportada en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y en Puerto Barrios, en Izabal —puertos del Atlántico—, el superintendente confirmó que las operaciones para la tarde de este sábado ya funcionan con normalidad.

“El equipo de informática estuvo trabajando hasta las 4 de la mañana de este sábado y luego comenzó otro grupo. Todos los servicios ya se están utilizando y se efectuó una verificación a escala nacional. Una de las solicitudes es que los actores de la cadena logística trabajen sábado y domingo para gestionar sus operaciones aduaneras”, manifestó.

En el caso de la aduana terrestre con México, se efectuó una coordinación para ampliar la atención y aceptar operaciones aduaneras este sábado, y se prevé que el lunes se amplíen los horarios.

Este 16 de marzo en México es asueto —feriado por la conmemoración del nacimiento de Benito Juárez, expresidente— en varias instituciones, por lo que existe coordinación para atender a los usuarios hasta las 15 horas y evitar mayores impactos.

Aduanas terrestres resienten fallas informáticas

Sobre las aduanas terrestres, el jefe de la SAT explicó que las aduanas Pedro de Alvarado, en Jutiapa, y Tecún Umán II, en San Marcos, fueron las más afectadas por la falla informática en el servicio aduanero, debido a la cantidad de declaraciones en tránsito.

“Sí hay un impacto en muchos de los tránsitos que van hacia México y El Salvador en algunas aduanas, pero el sistema ya está restablecido a escala nacional. Se realizaron monitoreos este sábado 14 de marzo en todas las aduanas y todo funciona con normalidad” Werner Ovalle, superintendente

Para ello también se recibió colaboración de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) para activar los sistemas; sin embargo, este sábado ya está restablecido, con un funcionamiento al 100%.

Aduanas aún procesan declaraciones atrasadas

En cuanto a las operaciones que aún están rezagadas por la falla informática, este sábado se brinda atención específica.

Al respecto se explicó que había un estimado de mil 900 declaraciones que no fueron procesadas por el sistema aduanero y, al corte de este mediodía, aún quedaban pendientes mil 500 declaraciones de comercio exterior que ya habían sido resueltas.

SAT atribuye falla a daño en fibra óptica

Sobre la falla detectada, que generó inestabilidad en los sistemas de la SAT, el funcionario tributario descartó que fuera algo intencionado o de mala fe, sino que surgió por problemas con unos árboles en la zona 3 de la capital, lo que afectó la fibra óptica que presta el servicio.

Esa interrupción impactó la transmisión de las declaraciones, la mayoría correspondientes a declaraciones en tránsito —régimen—, por lo que se tuvo que efectuar una coordinación técnica con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).