Inestabilidad en sistema aduanero provoca congestión de carga en Empornac y aduanas terrestres

Por quinto día consecutivo se registra inestabilidad en el servicio aduanero para realizar las declaraciones de importaciones y exportaciones en las terminales portuarias del Atlántico, así como en las aduanas terrestres.

Auxiliares de la función pública informaron que persiste una “saturación” de contenedores que no han podido ingresar al área denominada prepuerto en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), así como en Puerto Barrios, que operan como depósito aduanero temporal (DAT), previo a realizar las maniobras de embarque en los muelles.

La misma situación ocurre en las aduanas terrestres, donde hay congestión.

Los sistemas del servicio aduanero no están funcionando, por lo que no permiten realizar las declaraciones correspondientes, y se utiliza un mecanismo alterno para efectuar las gestiones en los recintos, como los selectivos en las rampas; sin embargo, esto implica atraso en tiempo y costos.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no ha brindado una actualización sobre las operaciones del servicio aduanero y el último comunicado fue emitido hace 24 horas.

Fallas en aduanas mantienen carga varada

De acuerdo con usuarios del servicio aduanero, las fallas en el sistema comenzaron a registrarse la tarde del 9 de marzo, es decir, el pasado lunes, pero empezaron a repercutir en el congestionamiento entre martes y miércoles de esta semana.

Según los usuarios, en el área de prepuerto de Empornac la fila de camiones alcanza aproximadamente tres kilómetros. Una situación similar ocurre en las aduanas terrestres, según declararon los transportistas.

Entre las mercancías que se encuentran varadas hay medicamentos, alimentos, materias primas y carga general. En el caso de las exportaciones, permanecen detenidas frutas y otros productos agrícolas que ya tenían planificado su embarque para este fin de semana.