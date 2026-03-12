Falla informática de la SAT en Aduanas provoca atrasos en despacho de mercancías y congestiona terminales portuarias

Usuarios del servicio aduanero que está a cargo de la Intendencia de Aduanas, reportan el atraso para el despacho de mercancías en los puertos del Atlántico y del Pacifico guatemalteco, mientras transportista informan que hay problemas en las aduanas terrestres.

Esta situación está impactando en la cadena logística y a la vez generando costos por la espera.

Por medio de un comunicado de prensa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se da cuenta sobre la falla.

“La Intendencia de Aduanas informa que actualmente se están experimentando inconvenientes con el funcionamiento del sistema informático para procesar las operaciones de despacho aduanero. El equipo técnico de la Superintendencia de Administración Tributaria ya está trabajando para resolver el servicio a la brevedad”, resalta el comunicado de prensa.

El comunicado no precisa a los usuarios cuál es el inconveniente registrado en los sistemas del servicio aduanero.

Largas filas de transporte de carga se observan en la entrada de recintos portuarios. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Congestión de camiones en Empornac por falla en Aduanas

En fotografías compartidas por usuarios se observa un congestionamiento de medios de transporte para ingresar al Depósito Aduanero Temporal (DAT) en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), que alcanza dos kilómetros. Se trata de mercancías que no han podido ingresar a la zona primaria para efectuar el despacho en los barcos.

El congestionamiento de contenedores continúa incrementándose con el transcurso de las horas, mientras no se operen las declaraciones en el servicio aduanero.

Frutas y otros productos agrícolas transportados en contenedores refrigerados, así como mercancías en carga seca —sobre todo manufacturas— y diversas no han concluido el proceso de levante debido a la falla en el sistema de la Intendencia de Aduanas, explicaron los afectados al mediodía de este jueves.

Falla en Aduanas provoca atrasos y pérdidas a transportistas

Al ser consultado, Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), aseveró que el problema también afecta a las aduanas terrestres, donde hay congestionamiento.

Explicó a Prensa Libre que existe preocupación por la operación del sistema de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y estiman que unos tres mil camiones están varados. Esto implica aumento de costos, atrasos en las entregas, pérdidas e incumplimiento de contratos.

El reporte al mediodía de Catransca indica que hay congestión en las terminales portuarias para ingresar al área de prepuerto —preparación de los embarques—, así como en las aduanas terrestres.