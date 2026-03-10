Precio del petróleo sube y transportistas alertan aumento del pasaje, mientras Gobierno afirma que no hay justificación

El aumento del diésel en Guatemala podría traducirse en pasajes más caros para miles de personas que utilizan transporte público. Transportistas advierten que el combustible representa hasta un tercio de sus costos de operación, mientras que el Gobierno señala que el alza no responde, por ahora, a una escasez, sino a posibles prácticas de especulación en el mercado.

Representantes del transporte de carga y de pasajeros señalan que el incremento del combustible está elevando sus costos operativos, lo que podría obligarlos a aumentar el precio de los pasajes en los próximos días si no se encuentra una solución.

Según gremiales del sector, el diésel ha aumentado 27.5% entre enero y el 9 de marzo de 2026, uno de los incrementos más fuertes registrados en los últimos meses.

Aunque los precios pueden variar según la región del país, con datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) Prensa Libre verificó que el diésel tenía un precio promedio de Q24.92 por galón el 1 de enero, mientras que para el 9 de marzo el galón alcanzaba Q31.81. Esto representa un aumento de Q6.89 por galón, equivalente a 27.5% en ese período.

Por qué el diésel impacta el precio del pasaje

Para las empresas de transporte, el diésel es uno de los gastos más importantes. En el transporte extraurbano de pasajeros —los buses que conectan departamentos y municipios— el combustible representa entre el 30% y el 35% de los costos de operación.

Los transportistas señalan que un eventual aumento del pasaje no sería una decisión voluntaria, sino una consecuencia de la presión en los costos. Si el precio del combustible continúa aumentando, aseguran que será difícil mantener las tarifas actuales.

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Guatemala (Gretexpa), explicó que, si el incremento del diésel se mantiene, los pasajes podrían subir entre 10% y 15%, dependiendo de la distancia y características de cada ruta.

Según datos recabados por Prensa Libre, algunas rutas cortas —por ejemplo del Cenma hacia Villa Nueva o Amatitlán— tienen actualmente un costo que oscila entre Q8 y Q10. En rutas como de la ciudad capital hacia Sumpango o Chimaltenango, el pasaje ronda Q10.

Estos precios se establecieron durante la pandemia, cuando el sector transporte argumentó incrementos en sus costos de operación. Antes de ese período, el valor del pasaje era aproximadamente la mitad del actual, y después de la etapa pospandemia no se revisó una reducción de tarifas.

Si se toma como base un pasaje de Q8 a Q10, y se aplica el aumento que mencionan los transportistas —entre 10% y 15%—, el incremento por usuario podría oscilar entre Q0.80 y Q1.50 por viaje, dependiendo de la tarifa de cada ruta.

Qué está provocando el aumento del combustible

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), explicó que los mercados reaccionaron a los acontecimientos en Irán y el Golfo Pérsico, lo que elevó el precio internacional del petróleo. Uno de los puntos clave es el estrecho de Ormuz, una ruta marítima por donde pasa cerca del 21% del combustible que se comercializa en el mundo.

Si continúan las interrupciones en el tránsito de barcos por esa zona, podrían generarse presiones adicionales en el mercado petrolero internacional.

El Gobierno señala posible especulación

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el aumento reciente de los combustibles no responde a una escasez inmediata.

Durante la conferencia La Ronda, el mandatario indicó que el incremento está relacionado más con una narrativa de especulación que con un problema real de suministro.

“El aumento de precio no tiene que ver con un proceso de escasez, sino con una narrativa de especulación”, señaló.

Arévalo explicó que, aunque el conflicto en el Golfo ha afectado la circulación de buques petroleros, los efectos reales en el suministro mundial suelen sentirse entre dos y doce meses después, debido a las reservas existentes.

“Hay gente que se está aprovechando del hecho de que la noticia de la guerra en el Golfo y el aumento del petróleo está sobre la mesa, y está tratando de empujar una campaña de especulación y alza que no tienen justificación real”, afirmó.

Lo que buscan los transportistas

Ante la situación, el sector transporte busca abrir un diálogo urgente con el Gobierno.

Entre las propuestas que se han planteado están:

Analizar un subsidio al transporte que utiliza diésel.

Evaluar una reducción temporal de impuestos al combustible.

Buscar mecanismos para evitar un aumento inmediato en el precio del pasaje.

Los transportistas señalan que el objetivo es evitar afectar a los usuarios, pero advierten que si el precio del diésel continúa subiendo y no hay medidas de apoyo, el incremento en los pasajes podría volverse inevitable.