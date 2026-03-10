Usuarios reportan alza en el precio de la gasolina en Guatemala y prevén recortes en gastos

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó la actualización en la que sugiere los precios promedio del combustible en el área metropolitana en modalidades de autoservicio y servicio completo.

En el monitoreo del 2 de marzo, los precios en modalidad de autoservicio oscilaban entre Q28 y Q30 por galón, mientras que en servicio completo estaban entre Q29.33 y Q31.58 por galón.

De esa fecha al 9 de marzo, el diésel y las gasolinas regular y superior han registrado un alza en ambas modalidades, según el monitoreo.

Ante esta situación, usuarios han externado cómo afrontan este incremento, que —afirman— afecta su economía.

Rudy Ibáñez, distribuidor de materiales de construcción, indicó que el combustible ha subido de precio y que, por ahora, mantiene los mismos precios de los productos que distribuye; de lo contrario, los clientes se quejarían y la demanda disminuiría.

Explicó que este aumento le afecta en los costos, pues en algunos expendios ha encontrado que el galón de diésel alcanza Q35, cuando hace unas semanas lo adquiría a Q26.

Indicó que el tiempo que pasa en tráfico lento también significa mayor consumo de combustible, por lo que debe ajustar su presupuesto.

Ibáñez explicó que hace estos ajustes porque también debe pagar colegiaturas y servicios básicos; además, buscará lugares donde vendan alimentos a precios más cómodos.

Diego Ventura, motorista, manifestó que el aumento en el precio de los combustibles afecta su economía. Recordó que antes llenaba el tanque con Q85, pero ahora supera los Q100 sin llenarlo.

Dijo que debe reorganizar su presupuesto para comprar lo necesario cada quincena.

Carlos Vásquez, vocero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), informó que realizan supervisiones en expendios de la capital y en las cabeceras departamentales.

Añadió que el objetivo es verificar el comportamiento de los precios en el mercado, pues han observado una tendencia al alza en las últimas dos semanas.

Dijo que, si detectan indicios de sobreprecios o especulación en los costos de los combustibles, esto servirá para formular quejas o denuncias ante el Ministerio Público.

Añadió que el mercado a escala nacional registra una tendencia con posible especulación, por lo que continúan los monitoreos para que se cumpla con los precios sugeridos.

“No hay razones justificadas para el incremento de precios”, afirmó.

El mercado internacional del petróleo enfrenta presiones al alza tras la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, luego del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero.

Precios sugeridos

Monitoreo 9 de marzo

Monitoreo 2 de marzo

