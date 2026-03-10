Irán no da señales de tregua en la guerra tras el nombramiento del hijo de Jamenei como líder

La decisión fue rápidamente criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se encuentra bajo creciente presión a medida que los precios del petróleo alcanzan su nivel más alto en casi cuatro años. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz ha obligado a los productores del Golfo, desde Irak hasta Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, a reducir la producción. La principal empresa energética de Bahréin, Bapco Energies, se convirtió en la última en declarar fuerza mayor en sus operaciones. El crudo Brent subió aproximadamente 9%, hasta los US$101, ayer.

Había subido hasta casi los US$120 más temprano ese mismo día, pero redujo sus ganancias después de que personas familiarizadas con el asunto informaran que los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete se preparan para discutir una posible liberación conjunta de petróleo de las reservas. Francia, que actualmente preside el G-7, declaró que se está considerando el uso de reservas estratégicas. El Financial Times fue el primero en informar sobre la convocatoria y afirmó que Estados Unidos apoyaba la idea. Las acciones cayeron y se aceleró la caída de los bonos globales, mientras que el dólar alcanzó su nivel más alto en siete semanas.



Trump, cuyo gobierno ya enfrenta críticas después de que los precios de la gasolina en Estados Unidos subieran, la semana pasada, calificó el petróleo a US$100 como un "precio pequeño", y dijo que el costo "bajará rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán". Estados Unidos e Israel continuaron atacando a Irán, que sigue atacando regularmente a Israel y a los Estados árabes del Golfo, con drones y misiles. Teherán ha afirmado que puede mantener la guerra a este nivel durante al menos seis meses. Jamenei, cuyo padre gobernó Irán durante casi 37 años y murió cuando comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes, el 28 de febrero último, obtuvo una "votación decisiva" en la Asamblea de Expertos de Irán para convertirse en líder supremo, según informaron medios iraníes el domingo por la noche.



El hombre, de 56 años, tiene estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las organizaciones militares y económicas más poderosas de Irán, que prometió obediencia plena al nuevo líder. Trump declaró a Fox News que no está contento con la elección de Irán. Jamenei era uno de los favoritos, aunque había otros candidatos en la contienda, algunos de los cuales podrían haber sido más receptivos a Estados Unidos. Mojtaba "comparte muchas de las inclinaciones ideológicas que su padre y buscará mantener la continuidad, incluso en la guerra", afirmó Dina Esfandiary, analista de Bloomberg Geoeconomics. Su elección "sugiere que Irán no cambiará de rumbo en la guerra de Oriente Medio", añadió.

El sábado, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, prometió no dar marcha atrás y dijo: "La idea de que nos rindamos incondicionalmente… deben llevarse ese sueño a la tumba". Arabia Saudita endureció su tono contra Irán al enfrentar nuevamente proyectiles entrantes, incluidos los que se dirigían al campo Shaybah del gigante petrolero Aramco y áreas en Riad y sus alrededores. El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí advirtió de que las acciones de Teherán podrían provocar una mayor escalada, en la que Irán "será su mayor perdedor". El reino también afirmó que los ataques iraníes tendrán un profundo impacto en las relaciones futuras.

Los ataques y los comentarios sugieren que los esfuerzos del reino, la semana pasada, para intensificar su acercamiento diplomático a Irán —un intento por contener la guerra— no están funcionando. Ayer, Estados Unidos ordenó a los diplomáticos estadounidenses no esenciales en Arabia Saudita que abandonaran el país, alegando riesgos de seguridad. Esta medida marca la primera "salida ordenada" de Washington desde el inicio de la guerra. La acción se produce tras la muerte de un militar estadounidense, durante la noche, tras haber resultado herido en un ataque contra tropas estadounidenses en Arabia Saudita, el 1 de marzo, lo cual elevó a siete el número de muertos estadounidenses en la guerra.



Riad informó de sus primeras víctimas mortales desde el inicio de la guerra: dos muertes ocurrieron cuando un proyectil cayó en una zona residencial cerca de la base aérea Prince Sultan, en las afueras de Riad, que alberga a tropas estadounidenses. Las autoridades iraníes afirman que más de mil 300 personas han muerto hasta la fecha, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Israel atacó numerosos depósitos de combustible en Teherán, el sábado, lo que provocó una advertencia de la Media Luna Roja sobre la lluvia ácida tóxica en la ciudad de 9.5 millones de habitantes. Axios informó que funcionarios estadounidenses estaban descontentos con los ataques, considerando que podrían ser contraproducentes estratégicamente, al enfurecer a la población civil iraní.

El senador estadounidense Lindsey Graham, firme defensor de la guerra, pidió a Israel que "tenga cuidado con los objetivos que seleccione". La infraestructura petrolera, afirmó, será esencial para la recuperación de Irán "cuando este régimen colapse". Israel afirmó que los lugares de almacenamiento de combustible eran objetivos militares legítimos porque ayudan al esfuerzo bélico de Irán, y añadió que su próximo objetivo podrían ser centrales eléctricas. Trump está considerando desplegar fuerzas especiales sobre el terreno para confiscar el uranio iraní, de grado cercano a la fabricación de bombas, mientras que los funcionarios están cada vez más preocupados por que las reservas hayan sido trasladadas, según tres diplomáticos informados sobre el asunto.



"No han podido acceder a él y, en algún momento, quizá lo hagamos", dijo Trump el sábado por la noche, durante una sesión informativa a bordo del Air Force One. "No lo hemos intentado, pero es algo que podemos hacer más adelante. No lo haríamos ahora". Una planta desalinizadora en Bahréin resultó dañada tras un ataque con un dron iraní, informó el gobierno del país árabe, añadiendo que no hubo impacto en los suministros de agua. El ataque iraní contra Baréin se produjo después de que Teherán acusara a Estados Unidos de atacar una de sus plantas desalinizadoras. Los países del Golfo Pérsico dependen de estas instalaciones para obtener la mayor parte de su agua potable, y los ataques continuos podrían agravar el impacto de una guerra.