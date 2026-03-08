Ataque de Estados Unidos contra Irán: Mojtabá Jameneí tendría control del Estado

De acuerdo con EFE, que citó información difundida la noche del domingo por la agencia iraní IRNA, el clérigo Mojtabá Jameneí, de 56 años, se perfila como el nuevo líder supremo de Irán, posición desde la cual tendría la última palabra en todos los asuntos de Estado.

Además de su papel político, el dirigente también asumiría el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes y de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Esta institución recibió mayor poder durante el mandato de su padre, el ayatolá —título que se otorga a clérigos expertos en la ley islámica— Alí Jameneí, quien gobernó la República Islámica de Irán durante casi 47 años.

Proceso de sucesión en Irán

Los detalles del complejo proceso de sucesión en Irán comenzaron a definirse la mañana siguiente a la muerte del líder supremo tras ataques estadounidenses. Desde el 5 de marzo, medios internacionales ya señalaban que Mojtabá Jameneí podría asumir el control del país.

De acuerdo con la Constitución de Irán, el país formó un consejo de liderazgo interino para asumir temporalmente las funciones del poder supremo y garantizar la gobernabilidad.

Este consejo está integrado por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y un miembro del Consejo de Guardianes, elegido por el Consejo de Discernimiento de Irán, organismo encargado de asesorar al líder supremo y resolver disputas con el Parlamento.

Mientras el consejo administra el país de forma provisional, la responsabilidad de elegir al nuevo líder supremo de Irán recae en la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos chiíes elegidos por voto popular cada ocho años.

Las candidaturas de estos religiosos deben ser aprobadas previamente por el Consejo de Guardianes, el principal órgano constitucional de supervisión del sistema político iraní.

Ataque conjunto contra Irán

El proceso político ocurre en medio de una fuerte escalada militar en Oriente Medio.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Durante la ofensiva murieron el líder supremo Alí Jameneí y varios altos mandos militares iraníes.

En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos contra Israel, además de ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio.

Hasta el momento, el número de víctimas en los ataques en Irán supera las 1.332 personas. Asimismo, más de 217 personas murieron tras el inicio de la ofensiva israelí y los ataques contra Líbano.

Del lado estadounidense, se reporta la muerte de menos de diez soldados en combate, según información hecha pública por el Gobierno de Estados Unidos.