internacional

Tras la muerte de Alí Jamenei, Trump advierte que su sucesor deberá tener aprobación de EE. UU.

Donald Trump afirmó que el próximo líder supremo de Irán necesitará el respaldo de Estados Unidos para mantenerse en el cargo, en medio de tensiones con Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el próximo líder supremo de Irán deberá contar con la aprobación de su Gobierno para mantenerse en el cargo. (Foto, Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo, 8 de marzo, que el próximo líder supremo de Irán no permanecerá mucho tiempo en el cargo si no cuenta con la aprobación de su administración.

Durante una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario afirmó que cualquier sucesor del liderazgo iraní deberá tener el visto bueno de Washington para sostenerse políticamente. 

Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró Trump. “Si no la obtiene, no durará mucho”, añadió.

No es la primera vez que Donald Trump hace este tipo de declaraciones. El pasado 5 de marzo, el mandatario ya había afirmado que el nuevo líder supremo de Irán debía contar con su aprobación para mantenerse en el cargo. Estas declaraciones surgen un día después de que comenzara a especularse que Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, podría suceder a su padre como líder supremo iraní, quien falleció el 28 de febrero tras ataques aéreos de Estados Unidos.

Donald Trump explicó que su objetivo es evitar ciclos de confrontación periódicos con el país persa. Según dijo, busca una situación estable que no obligue a Estados Unidos a “volver atrás cada diez años” en la relación con Irán.

Trump justifica ofensiva militar contra Irán

Trump también defendió las actuales operaciones militares contra Irán, asegurando que avanzan conforme a lo planificado. Según el mandatario, la ofensiva responde a lo que calificó como intentos de Teherán de expandir su influencia en Oriente Medio.

Además, el presidente estadounidense describió a Irán como un “tigre de papel”, al afirmar que las capacidades de defensa del país han sido neutralizadas por las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

A pesar de su postura crítica, Trump indicó que no descarta que el sucesor del actual liderazgo provenga del antiguo régimen de los ayatolás, siempre que sea lo que consideró un “buen líder”.

Irán rechaza cualquier interferencia externa

Desde Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, rechazó cualquier intento de influencia extranjera en la elección del próximo líder supremo de Irán.

En declaraciones al programa Meet the Press de NBC, el diplomático aseguró que la identidad del sucesor del ayatolá Alí Jamenei, fallecido el pasado 28 de febrero al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, sigue siendo incierta.

Aragchi explicó que el proceso de sucesión corresponde únicamente a las instituciones de la República Islámica, especialmente a la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de designar al clérigo de mayor rango para dirigir el país.

Incertidumbre sobre el sucesor de Jamenei

Consultado sobre los rumores que señalan a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, como posible sucesor, Aragchi evitó confirmar nombres

Nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, afirmó el canciller iraní, quien reiteró que la decisión final corresponde exclusivamente al sistema político iraní.

El funcionario también respondió directamente a las declaraciones de Trump sobre una eventual influencia estadounidense en el proceso

No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, sentenció.

