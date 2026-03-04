Quién es Mojtaba Jamenei, el supuesto sucesor del líder iraní asesinado por EE. UU.

Luego de que medios de Irán y EE. UU. confirmaran la muerte del líder iraní Alí Jamenei, tras un ataque aéreo efectuado el pasado 28 de febrero, la atención internacional se ha enfocado en quién podría ser su sucesor.

Algunos medios internacionales han informado que, supuestamente, la Asamblea de Expertos de la República Islámica ya habría escogido al próximo líder, quien sería el hijo de Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei.

Por ejemplo, el medio El Imparcial ha afirmado que la supuesta designación de Mojtaba se habría efectuado bajo presión de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Sin embargo, las autoridades iraníes y otros medios internacionales no han confirmado esta información, por lo que, según El Imparcial, la información "debe entenderse como información en desarrollo basada en fuentes citadas".

Otros medios, como El País, señalan que el hijo de Alí Jamenei, de 56 años, se perfila como uno de los principales candidatos para suceder a su padre. Aunque se conoce poco de él a nivel público, se afirma que posee una enorme influencia en el poder.

La Asamblea de Expertos eligió a Mojtaba Jameneí como nuevo líder de la República Islámica, tras la muerte de Ali Jameneí en un bombardeo atribuido a EU e Israel. La designación se dio bajo presión de la Guardia Revolucionaria Islámica.https://t.co/o8SZJhw2i4 pic.twitter.com/yV7ZTMMyxx — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) March 4, 2026

Según ese medio, Mojtaba posee gran influencia entre los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria, así como en las estructuras de seguridad y el núcleo del poder iraní.

Además, The New York Times señala que Mojtaba sería el sucesor de su padre. Según ABC, nació en 1969 en la ciudad de Mashhad y, cuando era joven, habría participado en la guerra entre Irán e Irak.

DIRECTO | Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá muerto, se perfila como posible sucesor del líder supremo de Irán



📸 Danish Showkat, Europa Press

https://t.co/BcEwq3LLVD pic.twitter.com/SZ6r37nzfJ — EL PAÍS (@el_pais) March 4, 2026

El medio añade que no ha ocupado un cargo oficial en el Gobierno iraní y que su posible sucesión ha generado críticas entre varias autoridades iraníes, pues sería una señal de que se intenta instaurar una política dinástica en Irán.

"Él cuenta con un fuerte apoyo dentro del IRGC, sobre todo entre las generaciones más jóvenes y radicales. Si está vivo, hay muchas posibilidades de que suceda a su padre", afirmó el director de investigación sobre el IRGC en United Against Nuclear Iran, citado por ABC.

