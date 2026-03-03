Los ataques a Irán provocan acusaciones de negociaciones diplomáticas de mala fe

Las conversaciones no avanzaban bien, pero había indicios de que continuarían. El alto diplomático estadounidense tenía previsto viajar a Oriente Medio el lunes y los equipos negociadores se reunirían de nuevo en Ginebra para una cuarta ronda de conversaciones a finales de la semana. "Ya veremos qué pasa. Hablamos más tarde", declaró el presidente Donald Trump a la prensa el viernes, añadiendo que no estaba satisfecho con la forma en que Irán estaba abordando las negociaciones sobre el destino de su programa nuclear, en medio de sus reiteradas amenazas de atacar si no se cumplían sus exigencias.

Horas después, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques generalizados en todo Irán, matando a gran parte del liderazgo político y militar del país. El ataque ha provocado múltiples rondas de represalias por parte de Irán y amenaza con sumir a la región en el caos. Aunque funcionarios estadounidenses afirman que las conversaciones se desarrollaron de buena fe, los críticos de la administración Trump califican el cambio abrupto a la guerra de hipócrita, si no engañoso. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien encabezó la delegación iraní, declaró a ABC News que Estados Unidos "nos había atacado en plena negociación".

La Casa Blanca declinó hacer comentarios para este artículo. El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que había estado mediando en las conversaciones en Ginebra, también pareció sorprendido por el abrupto giro de la diplomacia. Badr Albusaidi viajó a Washington el viernes en lo que consideró un último recurso para evitar la guerra, según dos personas familiarizadas con sus planes. El ministro de Asuntos Exteriores esperaba presentar su caso directamente a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, según estas personas, quienes, al igual que otros, hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar del asunto con los medios de comunicación.

En lugar de eso, se reunió con el vicepresidente JD Vance mientras Trump y Rubio ya se dirigían a Mar-a-Lago, la propiedad del presidente en Florida, desde donde supervisaron el inicio de la Operación Furia Épica durante la noche del sábado. "Estoy consternado. Una vez más, las negociaciones activas y serias se han visto socavadas", escribió Albusaidi en redes sociales tras los ataques, añadiendo posteriormente que "cuanto antes se reanuden las conversaciones, mejor será para todos". Durante su segundo mandato, Trump ha buscado combinar su autoproclamada condición de negociador con una manifiesta disposición a usar la fuerza militar para conseguir sus objetivos. Sus críticos la han calificado como una versión del siglo XXI de la diplomacia de las cañoneras —una forma de política exterior de la era imperial basada en la fuerza militar—, mientras que los expertos se han visto obligados a conjeturar si los esfuerzos de negociación son genuinos o simplemente un intento de desarmar y desviar la atención.

. Las conversaciones con Irán parecieron ser "una artimaña", dijo Brett Bruen, ex funcionario del Departamento de Estado que sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Barack Obama, y ​​agregó que la administración actual eventualmente tendrá dificultades para seguir usando tales tácticas ya que se está volviendo "cada vez más difícil para los líderes extranjeros creer en la palabra de Trump". “Esto puede funcionar en el sector inmobiliario, donde una parte quiere vender y la otra quiere comprar”, dijo Bruen, pero en las negociaciones diplomáticas y comerciales, es casi seguro que habría una “reticencia a hacer concesiones reales” en el futuro por parte de cualquiera que interactúe con Estados Unidos.

Trump, por su parte, ha declarado que espera retomar las negociaciones con lo que resta del liderazgo iraní. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses han afirmado que sus conversaciones buscaban alcanzar un compromiso genuino y que la decisión de atacar se tomó en el último minuto. Un alto funcionario de la administración dijo a los periodistas el sábado que los negociadores iraníes estaban muy conscientes de que Estados Unidos estaba moviendo grandes cantidades de equipo militar a la región y estaba dispuesto a usarlo. “Les comunicamos que esto era algo que ocurriría si no veíamos un progreso real hacia un acuerdo real muy rápidamente”, dijo el alto funcionario.



El viaje de Rubio a Israel esta semana, cancelado desde entonces, revelado públicamente hace semanas y ampliamente visto como un intento de informar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de cualquier acción militar, fue cancelado formalmente el sábado después de que comenzaron los ataques. Aunque la última ronda de conversaciones en Ginebra -donde los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner se habían reunido con iraníes- fue descrita como productiva por los mediadores omaníes y se había programado una próxima ronda para el próximo viernes, ahora no hay indicios de que se lleven a cabo. En junio, se produjo una situación similar cuando Witkoff debía mantener conversaciones con sus homólogos iraníes en Omán.

Días antes de la reunión, Israel atacó a varios líderes militares iraníes, y Witkoff no asistió. Aaron David Miller, ex diplomático del Departamento de Estado que ha asesorado a administraciones republicanas y demócratas sobre Medio Oriente, dijo que Trump debe haber sabido que no habría otra ronda de conversaciones el verano pasado, pero que "continuó creando la ficción" de que la habría. Según Miller, esto dejó a los líderes iraníes con la guardia baja, lo que "permitió a los israelíes implementar su estrategia de decapitación". Estados Unidos se unió posteriormente al ataque, atacando instalaciones nucleares iraníes y dejándolas "totalmente destruidas", en palabras de Trump.

Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, dijo a ABC News el domingo que había sido “una experiencia muy amarga para nosotros”. La administración Trump también había hecho intentos intermitentes de diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro antes de embarcarse en una sorprendente operación militar en enero que resultó en su arresto y el régimen que una vez dirigió obligado a obedecer. Estados Unidos había acumulado una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela antes de la incursión del 3 de enero para capturar a Maduro. Pero pronto aumentaron las tensiones con Irán, provocadas principalmente por la sangrienta represión de Teherán contra las manifestaciones antigubernamentales.

Trump se había comprometido a intervenir, instando a los manifestantes a permanecer en las calles y prometiendo que "LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO". Por aquel entonces, el gobierno trasladó algunos activos militares del Mar Caribe a Oriente Medio. Trump escribió en redes sociales el 28 de enero que "una armada masiva se dirige a Irán". Para entonces, las protestas habían prácticamente desaparecido tras una brutal respuesta de las fuerzas gubernamentales que dejó miles de muertos, según estimaciones independientes. Irán y Estados Unidos reanudaron las conversaciones y se reunieron varias veces en las últimas semanas.

La última reunión, el jueves, duró horas. El ministro de Asuntos Exteriores omaní, Albusaidi, calificó el resultado de positivo y declaró a CBS News que un acuerdo estaba "a nuestro alcance, si tan solo permitimos a la diplomacia el espacio necesario para lograrlo". Nate Swanson, ex funcionario del Departamento de Estado que trabajó en las negociaciones con Irán el año pasado, dijo que no creía que las recientes conversaciones fueran una finta y que un acuerdo simplemente "nunca estuvo cerca de concretarse", lo que, según él, se debía "a objetivos y enfoques desiguales". Los iraníes esperaban negociar dentro de los límites de un acuerdo nuclear de 2015 alcanzado bajo la administración Obama, dijo Swanson, pero la administración Trump tenía la "expectativa exactamente opuesta" y quería algo diferente y "mejor" para justificar la retirada de Trump de ese acuerdo durante su primera presidencia.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se ha vuelto más obstinado después de los ataques de junio contra Irán, añadió Swanson, dando a sus negociadores incluso menos margen para llegar a un acuerdo del que tenían anteriormente. En una conferencia de prensa el sábado, el alto funcionario de la administración pareció confirmarlo, afirmando que los negociadores estadounidenses les habían dicho a los iraníes que debían dejar de enriquecer uranio y que, a cambio, Estados Unidos les daría "combustible nuclear gratuito para siempre". Los iraníes rechazaron esta propuesta, afirmó el funcionario.

Otro alto funcionario de la administración afirmó que las propuestas de los negociadores estadounidenses estaban siendo respondidas con juegos, trucos y tácticas dilatorias, y que habían informado a Trump al respecto. "Obviamente, él sopesó las diferentes opciones", añadió. Dos personas familiarizadas con las conversaciones dijeron que los iraníes habían tratado de apelar al sentido comercial de Trump prometiendo inversiones comerciales entre las dos naciones, incluida la compra de aviones comerciales.

Behnam Ben Taleblu, director senior del programa sobre Irán en el grupo de expertos de línea dura Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo que parecía que Trump esperaba que Irán actuara como un “suplicante” y que estaba demasiado impaciente como para intentar obtener resultados a través de las negociaciones. “La paciencia del presidente con la diplomacia es igual que su paciencia con los enfrentamientos militares: quiere que las cosas sean breves, contundentes y decisivas”, dijo Ben Taleblu.

Miller citó a Witkoff y Kushner, amigo personal de Trump y yerno, respectivamente. Ambos hombres tenían experiencia principalmente en el mundo empresarial, más que en la diplomacia, antes de entrar en la administración, pero se les había encomendado no solo las conversaciones con Irán, sino también la tarea de guiar las negociaciones entre Rusia y Ucrania, además de Israel y Hamás. "¿Cómo es posible que estos dos tipos puedan gestionar con éxito tres de los conflictos más complejos del sistema internacional?", preguntó. "La respuesta a la pregunta es: no lo son".