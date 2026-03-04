¿Habrá tropas de EE. UU. en Irán? Lo que se sabe del posible despliegue en la ofensiva

Internacional

¿Habrá tropas de EE. UU. en Irán? Lo que se sabe del posible despliegue en la ofensiva

Funcionarios de EE. UU. dicen que el envío de tropas a Irán no está en el plan inicial, pero advierten que la opción sigue sobre la mesa mientras avanza la ofensiva.

EFE

Foto de referencia. La Casa Blanca no descarta que Donald Trump ordene enviar tropas terrestres a Irán. (Foto Prensa Libre Shutterstock)

La Casa Blanca no descartó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, vaya a ordenar el envío de tropas terrestres a Irán, aunque dijo que “de momento” esta opción no forma parte del plan inicial para la operación Furia Épica contra la república islámica.

“No forma parte del plan para esta operación en este momento, pero desde luego nunca descartaré opciones militares en nombre del presidente de Estados Unidos ni del comandante jefe”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su primera rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva contra Irán.

Leavitt insistió en que no se puede eliminar una opción que para el presidente “está sobre la mesa”.

“Sé que muchos líderes en el pasado preferían descartar opciones sin comprender completamente cómo podrían evolucionar las cosas”, añadió la portavoz.

El lunes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, negó que Estados Unidos tenga actualmente tropas en el terreno de Irán, pero no descartó un futuro despliegue en el país para concluir con la operación contra la República Islámica.

En una rueda de prensa en el Pentágono este miércoles, Hegseth señaló un posible marco temporal más largo para el conflicto que el que había propuesto anteriormente la Administración Trump, diciendo que la campaña podría durar hasta ocho semanas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el pasado martes que pronto se comenzará a percibir “un cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques” mientras avanza el “desmantelamiento de la capacidad nuclear de Irán“.

Senadores demócratas han advertido de esta posibilidad y han denunciado que la Administración no haya dado cuenta al Congreso de sus planes exactos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de EE.UU. contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, la cual dice que podría llegar “muy pronto“.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Estados Unidos  Irán Tendencias mundiales 

