“Poder abrumador”: los detalles que reveló la Casa Blanca de la operación “Furia Épica” en Irán

La Casa Blanca reveló el pasado 5 de marzo nuevos detalles de su operación “Furia Épica”, que consiste en una serie de acciones militares que comenzaron el 28 de febrero en territorio iraní.

Mediante un comunicado, la Casa Blanca afirmó que las ofensivas militares han permitido “destruir la infraestructura iraní con un poder abrumador y una determinación inquebrantable”.

“Ahora, el Congreso ha reafirmado la autoridad constitucional del comandante en jefe para proteger al pueblo de las ambiciones asesinas y las amenazas inminentes del régimen iraní”, señala la Casa Blanca en su comunicado.

Las autoridades estadounidenses también han enumerado los objetivos que han eliminado mediante sus operativos militares, entre los cuales figuran centros de mando, cuarteles generales, sistemas de defensa aérea, bases de misiles, instalaciones de producción, plataformas de lanzamiento y aeródromos.

“Se ha destruido gran parte de los activos navales de Irán, incluidos sus barcos y un submarino clave, lo que garantiza que ningún buque hostil iraní pueda amenazar las vías navegables vitales o a los aliados”, señala Estados Unidos.

Junto con la información, la Casa Blanca también compartió varias imágenes de los operativos militares, algunas de ellas proporcionadas por el Mando Central de Estados Unidos.

Entre las imágenes que Estados Unidos ha compartido se encuentra el despliegue de cazas, así como los momentos en que diversas bases iraníes son destruidas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán continuará varias semanas, hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría llegar “muy pronto”.

