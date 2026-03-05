Las imágenes que muestran los restos de un misil iraní que cayó en una pequeña aldea de Siria

En la pequeña aldea de Qazaljo, en las afueras de Qamishli, en Siria, varios residentes quedaron sorprendidos al encontrar los restos de un misil iraní en un campo abierto.

Los hechos habrían ocurrido el 4 de marzo. Según testimonios de residentes, el misil explotó en el aire alrededor de las 7 horas y luego cayó en un espacio abierto.

De forma preliminar no se reportaron víctimas, pero en redes sociales se viralizaron imágenes de cómo quedaron los restos del proyectil, lo que causó sorpresa entre los residentes.

En las imágenes se observa que el misil quedó enterrado en un gran campo. También se ve a residentes de Qazaljo observar los restos del proyectil.

El misil presuntamente sobrevoló Siria como parte de una contraofensiva de Irán, luego de los operativos militares de EE. UU. e Israel en territorio iraní, que comenzaron el 28 de febrero.

. Personas observan un misil iraní que cayó en la aldea de Qazaljo, en la zona rural de Qamishli, Siria, este miércoles.(Foto Prensa Libre: EFE)

El misil habría sobrevolado Siria luego de una contraofensiva de Irán. (Foto Prensa Libre: EFE)

Varios residentes observan los restos del misil. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los restos del misil quedaron enterrados en un campo abierto en una aldea de Siria. (Foto Prensa Libre: EFE)

El 5 de marzo, Israel anunció que su nueva fase ofensiva contra Irán traerá "bastantes sorpresas", en el marco de las acciones militares que ocurren desde el sábado pasado.

"Tras completar la fase de ataque sorpresa, en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la operación. En esta fase, seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares", dijo Zamir en un videomensaje dirigido a la población israelí.

"Tenemos sorpresas adicionales que no pretendo revelar", agregó el líder militar.

El jefe del Estado Mayor afirmó que Israel ha destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y que sus pilotos lograron "una superioridad aérea casi completa" sobre los cielos de Irán. Además, sostuvo que se han eliminado más del 60% de las lanzaderas de misiles de ese país.

