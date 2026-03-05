UEFA descarta cambiar la sede de la Finalissima entre Argentina y España pese a la tensión en Oriente Medio

La UEFA informó este jueves de que no se está considerando ninguna sede alternativa para la Finalissima entre España y Argentina, prevista en Lusail (Catar) el 27 de marzo, ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán. La decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

La UEFA señaló que se mantienen conversaciones con los organizadores cataríes, de quienes valoró el “enorme esfuerzo” que están haciendo para que “el partido sea un éxito”, apuntaron fuentes del máximo organismo del futbol europeo.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (…) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Futbol de Catar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades cataríes con el fin de tomar una decisión definitiva. Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Catar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó el pasado lunes que lo mejor sería “buscar una nueva sede” ante la inestabilidad creada en Oriente Medio.