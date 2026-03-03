Mundial 2026: a 100 días del inicio, sedes en EE. UU. ya registran precios récord en entradas y hoteles

A solo 100 días de que empiece el Mundial de fútbol de Norteamérica, las once sedes de Estados Unidos se preparan para acoger la gran mayoría de los partidos, con cientos de hoteles colgando el cartel de habitaciones agotadas y las páginas de reventa de entradas cobrando miles de dólares por asiento.

México, Canadá y Estados Unidos acogerán del 11 de junio al 19 de julio del 2026 el Mundial de fútbol masculino más caro de la historia para los aficionados, además del que se prevé que sea el más multitudinario hasta la fecha.

La FIFA anunció recientemente haber recibido alrededor de 500 millones de solicitudes de entradas para el total de 104 partidos que se disputarán este verano, en la primera edición con 48 selecciones participantes.

En promedio, esto se traduce en unas 5 millones de solicitudes para cada partido en estadios que tendrán alrededor de 70 mil asientos.

El Colombia-Portugal, de récord

De acuerdo con la FIFA, el Colombia-Portugal, que cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, fue el encuentro más solicitado, seguido por el México-Corea del Sur, la final de Nueva York/Nueva Jersey y el partido inaugural México-Sudáfrica.

El duelo entre la Colombia de James Rodríguez y la Portugal de Cristiano Ronaldo se vendió en la lotería de la FIFA entre 265 y 700 dólares por entrada, casi una vez y media el salario mínimo mensual del país cafetero.

Sin embargo, a menos de tres meses para el encuentro y a la espera de la última ventana oficial de compra de entradas que la FIFA abrirá en abril, el boleto más barato para ver el partido en canales no oficiales como StubHub ronda los 2,300 dólares, mientras que los asientos VIP ofrecidos cuestan unos 38 mil dólares.

Encontrar hoteles sin dejar el sueldo, un imposible

Para ver el debut de la Argentina de Leo Messi, que se estrenará contra Argelia el 16 de junio, la ciudad de Kansas City (estado de Missouri, en la frontera con Kansas) ya ha agotado más del 70% de los alojamientos disponibles en la página web Booking.com para la noche previa y la del encuentro.

De los poco más de 60 alojamientos todavía disponibles, el precio más habitual para dos personas esas dos noches es de unos 700 dólares y el más caro, de alrededor de 5 mil dólares.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey tiene la particularidad de que el MetLife Stadium se encuentra en el estado de Nueva Jersey, a más de una hora en transporte público de la isla de Manhattan, lugar donde hay la mayor oferta de hoteles y alojamientos.

Brasil, la selección más laureada de los Mundiales, se estrenará en Nueva York/Nueva Jersey contra Marruecos el 13 de junio. La mitad de los hoteles cerca del MetLife Stadium ya están llenos para la noche anterior y la del debut de la pentacampeona, mientras que los que aún tienen disponibilidad fluctúan entre los 2,300 y los 7,100 dólares, según el portal de viajes Booking.

Para el 18 y 19 de julio, noche previa y día de la final que coronará al nuevo campeón del mundo, también en el MetLife Stadium, en Booking, en la Ciudad de Nueva York, solo quedan unos 200 alojamientos de los más de 1,600 de los que normalmente dispone, con precios entre 1,000 y 2,000 dólares en Manhattan, mientras que en Nueva Jersey llegan a unos 8 mil dólares.

Fuerte crítica internacional

Los precios de las entradas han concentrado la crítica internacional en los meses previos al Mundial. Football Supporters Europe (FSE), una de las principales asociaciones de aficionados en Europa, los describió como "una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo".

A estos altos costos de las entradas y de los alojamientos, los aficionados de todo el mundo que se desplazarán al Mundial también tendrán que afrontar otros factores económicos, como los vuelos por todo el continente norteamericano, los gastos y dificultades en los visados para entrar en Estados Unidos como turista —además de la creciente polémica con cuerpos de inmigración como ICE— y el elevado precio de la restauración en el país.

Por su parte, la FIFA también ha afrontado en los últimos meses diversos problemas logísticos y de organización, desde los cambios de rumbo con los precios de las entradas