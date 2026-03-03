Mundial 2026: FIFA revela el póster oficial a 100 días del arranque, un collage que une a Canadá, EE. UU. y México

A 100 días del inicio del Mundial 2026. el máximo organismo del fútbol presentó este martes el póster oficial del torneo, una obra de estilo collage que fusiona símbolos culturales de Canadá, Estados Unidos y México

FIFA presentó el póster oficial de la Copa del Mundo 2026. (Foto Prensa Libre: EFE-FIFA).

A exactamente 100 días del inicio del Mundial 2026, el máximo organismo del fútbol presentó este martes el póster oficial del torneo que organizarán en conjunto Canadá, Estados Unidos y México.

La obra, de estilo collage, fusiona elementos representativos de los tres países anfitriones y destaca en el centro la silueta de un futbolista, símbolo de la esencia universal del deporte.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia”, declaró en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Una creación trinacional

El diseño utiliza una paleta de colores que alude directamente a cada país anfitrión:

  • Rojo para Canadá
  • Azul para Estados Unidos
  • Verde para México

La pieza fue elaborada por un equipo multicultural de artistas: el canadiense Carson Ting, la mexicana Minerva GM y el estadounidense Hank Willis Thomas, quienes integraron símbolos culturales característicos de cada nación.

Elementos que representan a cada país

México aporta una carga simbólica profundamente arraigada en su identidad, con la presencia de un águila —emblema del escudo nacional—, flores de cempasúchil, una trompeta, una maraca y un sombrero de mariachi, íconos de su tradición musical y festiva.

Por su parte, Canadá está representada por la clásica hoja de arce, además de fauna emblemática como un alce, un ganso canadiense y un arrendajo azul.

En cuanto a Estados Unidos, el póster incluye una composición de barras y estrellas en tonos rojos, blancos y azules, en referencia directa a su bandera.

Un Mundial histórico en puerta

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y la primera organizada por tres países. La gran final está programada para jugarse en el MetLife Stadium, ubicado en la zona de Nueva York/Nueva Jersey.

La presentación del póster oficial marca el inicio de la recta final rumbo al torneo, que promete convertirse en el evento futbolístico más grande, diverso e inclusivo en la historia de la FIFA.

