A cien días del Mundial 2026: todo lo que debes saber rumbo a la Copa del Mundo más grande de la historia

A partir de hoy, 3 de marzo de 2026, comienza oficialmente la cuenta regresiva de 100 días hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que dará inicio el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca.

Será un Mundial histórico en varios sentidos: por primera vez, tres países —Estados Unidos, México y Canadá— comparten la organización, marcando un hito en la evolución del torneo. Además, será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos, un formato ampliado que promete más emoción, más historias y una diversidad futbolística sin precedentes, consolidando esta edición como la más extensa en la historia del certamen.

El Estadio Azteca, uno de los templos sagrados del fútbol mundial, será nuevamente protagonista al albergar el partido inaugural, lo que lo convertirá en el único estadio en el mundo en recibir tres inauguraciones de Copa del Mundo, tras haberlo hecho en México 1970 y México 1986.

Este escenario, cargado de historia y leyendas, ha sido testigo de momentos icónicos como la consagración de Pelé con Brasil en 1970 y la coronación de Diego Armando Maradona con Argentina en 1986, incluyendo algunos de los partidos más recordados de todos los tiempos.

En esta ocasión, México debutará ante Sudáfrica en el Grupo A, un duelo que marca el inicio del camino del anfitrión en busca de trascender como local por tercera vez, ahora impulsado por el apoyo de su gente y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en casa.

Selecciones clasificadas

Hasta la fecha, 42 de las 48 selecciones tienen asegurado su lugar. Entre ellas están los anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— junto a equipos de distintas confederaciones.

AFC (Asia):

Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita; Irak (repechaje intercontinental).

Conmebol:

Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay; Bolivia (repechaje).

UEFA:

Francia, Portugal, Croacia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Escocia, España, Austria, Bélgica, Noruega, Inglaterra.

CAF:

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Senegal; República Democrática del Congo (repechaje).

Concacaf:

Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Curazao, Haití; Jamaica (repechaje), Surinam (repechaje).

OFC:

Nueva Zelanda; Nueva Caledonia (repechaje).

Cupos pendientes

Quedan seis plazas por definirse en la ventana FIFA de marzo.

Playoffs UEFA (16 selecciones, 4 cupos):

Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia, Italia, Gales, Albania, República Checa, Suecia, Macedonia del Norte, Rumania, Irlanda del Norte.

Repesca intercontinental (6 selecciones, 2 cupos):

Nueva Caledonia, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

Nuevo formato

El Mundial 2026 se disputará con 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzarán:

El primer lugar de cada grupo

El segundo lugar de cada grupo

Los ocho mejores terceros

En total, 32 equipos clasificarán a los dieciseisavos de final, instancia que se incorporará por primera vez al certamen.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repesca UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repesca UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repesca UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y repesca UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repesca internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repesca internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.