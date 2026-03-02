Mundial 2026: A 101 días del inicio del torneo, ¿qué escenarios enfrenta la FIFA tras el ataque a Irán?

El ataque a Irán y la posterior respuesta del régimen persa, a poco más de tres meses del inicio del Mundial 2026, enfrenta a la FIFA a distintos escenarios: desde la retirada de la selección iraní, clasificada para la fase final, hasta su posible sustitución o el refuerzo de la seguridad del torneo, en caso de que el equipo —que disputará sus tres partidos en Estados Unidos— decida competir.

"Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto". Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, abrió el domingo la posibilidad de una retirada.

¿Qué ocurre si Irán decide no jugar?

El reglamento de competición del Mundial 2026 prevé en su artículo 6 la retirada de una selección:

Si anuncia su renuncia con más de 30 días de antelación al inicio del torneo, el 11 de junio, la Comisión Disciplinaria impondría a la Federación Iraní una multa mínima de 250,000 francos suizos (323,730.60 dólares).

Si renuncia con menos de 30 días de antelación, la multa será de al menos 500,000 francos suizos (647,712 dólares).

Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de la selección, así como los pagos relacionados con la competición. El Consejo de la FIFA, reunido en Doha el 17 de diciembre, acordó otorgar 1.5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir gastos de preparación y un total de 10.5 millones por disputar el Mundial.

A estas sanciones económicas podrían sumarse medidas disciplinarias, como la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

¿Podría sustituir a Irán otra selección?

El apartado 6.7 del reglamento establece que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

Si se mantiene el cupo asignado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería Irak, que obtuvo el derecho a disputar la repesca internacional el 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese escenario, Emiratos Árabes Unidos podría ocupar el lugar en la repesca, tras haber perdido ante Irak el play-off asiático.

En la historia de los Mundiales hay antecedentes de sustituciones por renuncias. En 1930, la deserción de potencias europeas permitió la participación de Yugoslavia, Rumanía y Bélgica. En 1950, India se clasificó tras la retirada de sus rivales del grupo asiático (Filipinas, Indonesia y Birmania), aunque finalmente tampoco participó.

¿Y si decide participar?

La clasificación de Irán ya había generado tensiones diplomáticas, ya que a sus ciudadanos se les prohibió viajar a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. No obstante, el Comité Organizador logró que Donald Trump autorizara la emisión de visados para jugadores y oficiales, aunque no para aficionados.

Irán eligió como campamento base el Complejo Deportivo Kino, en Tucson, Arizona. Integrada en el grupo G, la selección dirigida por Amir Ghalenoei debe jugar el 15 de junio contra Nueva Zelanda, en Los Ángeles; seis días después enfrentará a Bélgica, en la misma sede, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

Uno de esos partidos ya había generado polémica al coincidir con actividades del Fin de Semana del Orgullo, lo que motivó protestas de ambas federaciones por enfrentar a dos países que no reconocen los derechos del colectivo LGTBI.

El posible impacto del conflicto en Oriente Medio aún no ha sido abordado oficialmente. "Mañana nos ocuparemos de los partidos de fútbol. Esta noche celebramos la oportunidad de libertad del pueblo iraní", comentó tras los ataques Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo 2026.